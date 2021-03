Algeria Eco Race 2021 : l’Algérie aura enfin son Rallye

Les amoureux et les passionnés des sports mécaniques seront ravis d’apprendre que l’Algérie va bientôt accueillir un rallye international, de l’ampleur de Paris-Dakkar et de l’Africa Eco Race. Il s’agit de l’Algeria Eco Race, un rallye complet, qui va débarquer sur les pistes Algériennes en octobre prochain.

Cet événement grandiose était prévu pour l’année 2020, mais la crise sanitaire avait empêché sa tenue. Pour octobre prochain tout paraît enfin prêt, les autorités ministérielles compétentes et la Fédération Algérienne des Sports Mécaniques (FASM), sont apparemment arrivés à un accord, pour le bonheur des pilotes et des passionnés.

Un nouveau Rallye, d’anciennes négociations

Les négociations pour ce rallye ont débuté en 2019, avec l’ancien bureau du FASM. La première édition était donc prévue pour 2020, mais la crise sanitaire est arrivée et a chamboulé tous les plans. Cette fois-ci c’est le nouveau bureau du FASM, présidé par M. Amine Laibi, qui a négocié, et qui est arrivé à une décision et à une date.

L’annonce a été faite par la Fédération Algérienne des Sports Mécaniques. Le Algeria Eco Race est prévu pour octobre 2021 et il sera organisé par le staff de l’Africa Eco Race, en étroite collaboration avec le FASM.

La première édition de ce Rallye tant attendu verra le jour en octobre de cette année. Toutes les catégories seront présentes (Auto, Moto, SSV, et camion), ce qui s’annonce très prometteur. Aucune information concernant le tracer officiel de ce Rallye n’a été donnée, mais les amoureux de ce sport ont leur petite idée.

En effet, plusieurs sites spécialisés dans les sports mécaniques ont exprimé leur joie après cette annonce. Concernant le tracer de la compétition, tous s’accordent qu’il va devoir passer par des villes phares comme Alger, Oran, Ghardaia, mais ce Rallye sera aussi l’occasion de découvrir le grand Erg et plusieurs paysages naturels à couper le souffle dont regorge la superficie du pays.