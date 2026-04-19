“Algeria Bid Round 2026” : L’Algérie relance la course aux hydrocarbures avec un appel d’offres mondial

L’Europe cherche désespérément à sécuriser son énergie, et l’Algérie compte bien tirer son épingle du jeu. Ce dimanche, le gouvernement a dégainé l’offensive « Algeria Bid Round 2026 », une opération massive visant à attirer les géants pétroliers mondiaux. Fini l’opacité d’antan : place à une séduction inédite pour propulser le pays comme le fournisseur incontournable du Vieux Continent. Mais que cache réellement cette nouvelle ruée vers le gaz et le pétrole algérien, et quelles majors mondiales sont dans le viseur ?

Ce lancement s’inscrit dans la vision stratégique du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dont l’objectif est de consolider la position de l’Algérie en tant que destination privilégiée, fiable et transparente pour les investissements énergétiques mondiaux.

Un climat d’investissement renforcé et attractif

Dans son allocution, Mohamed Arkab a souligné que cette nouvelle session intervient pour capitaliser sur le succès et l’élan générés par le cycle de 2024. Ce dernier avait suscité un vif intérêt de la part des majors pétrolières mondiales, témoignant d’une confiance retrouvée dans le climat des affaires en Algérie.

Le ministre a souligné l’engagement de l’Algérie à instaurer un cadre d’investissement à la fois clair et moderne, dont la solidité repose sur la transparence et l’efficacité des procédures contractuelles. Cette approche vise à établir un partenariat équilibré capable de garantir durablement les intérêts de l’ensemble des parties prenantes, tout en mettant l’accent sur le transfert de technologie et le renforcement des expertises locales pour pérenniser le développement du secteur.

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L’Algérie, garant de la sécurité énergétique mondiale

Dans un contexte géopolitique et énergétique marqué par de profondes mutations, Mohamed Arkab a réitéré le rôle de l’Algérie en tant que fournisseur hautement fiable. Grâce à sa proximité géographique avec l’Europe, ses ressources naturelles abondantes et ses infrastructures de transport et d’exportation de pointe, l’Algérie assure un flux sûr et durable vers les marchés internationaux.

Le ministre a rappelé l’engagement indéfectible du pays à garantir des approvisionnements réguliers, même dans les circonstances mondiales les plus complexes, contribuant ainsi activement à la stabilité des marchés mondiaux de l’énergie.

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La sous-traitance industrielle : un levier stratégique

Au-delà de l’exploration, Mohamed Arkab a mis en lumière l’importance capitale de la sous-traitance industrielle nationale. Considérée comme le socle du secteur, elle joue un rôle déterminant dans la fourniture de pièces de rechange, les services de maintenance et les prestations techniques de précision.

Pour le ministre, « Algeria Bid Round 2026 » ne se limite pas à l’octroi de licences, mais représente une opportunité concrète de renforcer la sécurité énergétique globale tout en stimulant l’innovation et l’intégration locale au sein de la chaîne de valeur pétrolière et gazière.

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