« Algeria 2022 », le nouvel hommage de DJ Snake à Oran

Après s’être rendu à Oran pour assister à la cérémonie de clôture des Jeux Méditerranéens Oran 2022, le très célèbre DJ Snake a sorti une nouvelle vidéo intitulée « Algeria 2022 » rendant hommage à l’Algérie et retraçant son séjour à Oran.

William Grigahcine, alias DJ Snake, a sorti hier une nouvelle vidéo, « Algeria 2022 », qui retrace son séjour dans la ville d’Oran à l’occasion du 60ᵉ anniversaire de l’indépendance et la tenue de la cérémonie de clôture des JM Oran 2022.

Dans sa vidéo de 12 minutes, visionnée plus d’un million de fois depuis sa sortie hier et classée n°1 des tendances YouTube, DJ Snake a fièrement affiché sa proximité avec son public algérien dont il a su conquérir le cœur. Mais aussi son attachement et son amour envers la culture et le patrimoine oranais.

Le très célèbre DJ-compositeur a rendu hommage à son pays de cœur et à l’emblématique ville d’Oran et ses habitants. Et ce, après le succès planétaire de son clip « Disco Maghreb » qui a mis en avant les sources artistiques du répertoire algérien, notamment la musique Raï et la danse allaoui.

« Algeria 2022 », quand DJ Snake nous dessine la beauté d’Oran

Joyau de la méditerranée, la Radieuse Oran s’est embellie à l’occasion des JM 2022 qui ont compté la participation de 26 pays. À travers les images de sa vidéo, DJ Snake nous a dessiné la beauté d’Oran, ses paysages naturels et urbanistiques, son riche patrimoine, mais aussi ses habitants accueillants, débordants de joie de vivre.

Ainsi, DJ Snake a ouvert sa vidéo avec la célèbre chanson « El ghorba » du répertoire du king du Raï, Cheb Khaled. Un son nostalgique qui rappelle la douleur ressentie loin de la terre natale, suivi par l’incontournable « Rouhi ya Wahrane ».

Comme dans « Disco Maghreb », DJ Snake a rendu hommage au Raï oranais dans « Algeria 2022 ». Notamment lors de sa rencontre avec la doyenne de la chanson Raï, Cheba Zahouania, qui l’a invité chez elle en lui préparant un couscous. Mais aussi en se rendant à la maison de disque Disco Maghreb, devenue un lieu incontournable à Oran depuis la sortie du clip de DJ Snake.

Devant Disco Maghreb, au cœur de la Radieuse Oran, DJ Snake a levé le voile sur le portrait dessiné du défunt Cheb Hasni, icône de la chanson Raï. Avant de s’entretenir en tête-à-tête avec Boualem Benhaoua, propriétaire de la maison de disques mythique.

« Algeria 2022 » nous montre aussi DJ Snake en train de préparer un sandwich de « Garantita » et déambuler dans les ruelles de la ville. Ou encore sa visite à l’ancienne demeure du célèbre créateur de mode Yves Saint Laurent à Oran. Ainsi que sa présence en tant qu’invité d’honneur à la cérémonie de clôture des JM Oran 2022.