Algériens bloqués à Roissy : la justice a enfin tranché

L’affaire des 27 ressortissants Algériens touche à son épilogue. Le verdict a été redu hier lundi par le tribunal de Paris qui a tranché en faveur de la compagnie aérienne nationale Air Algérie.

Les 27 ressortissants Algériens se trouvent les protagonistes d’une situation inédite. Ils sont bloqués depuis plus d’un mois maintenant au niveau de la zone de transit de l’aéroport Roissy CDG, en France, après avoir été empêchés d’embarquer à bord des derniers vols de rapatriement d’Air Algérie.

Décision en faveur d’Air Algérie

Parmi ces 27 Algériens des enfants, des personnes âgés et malades, et même un sans papiers qui ne pourra pas revenir au royaume uni même s’il le voulait. Ces ressortissants dorment à même le sol, “mangent froid”, “boivent de l’eau des fontaines”, « Les conditions sont difficiles. On vit une injustice » soupire un de ses ressortissants au journal Français le monde.

Face à cette situation, les voyageurs infortunés ont décidé de porter l’affaire devant la justice Française afin d’enjoindre à la compagnie Air Algérie de les acheminer jusqu’à Alger. Aujourd’hui le verdict a été rendu, et la requête des 27 Algériens a été rejetée par la justice. Air Algérie gagne le bras de fer judiciaire. Le tribunal de Paris a jugé que la compagnie Nationale Air Algérie n’a fait qu’appliquer les décisions des autorités Algériennes de fermer les frontières.

Désenchantés, les avocats des 27 ressortissants Algériens, dénoncent une “gestion irresponsable d’une crise qui devient humanitaire”. ils appellent à une “intervention diplomatique”. Selon eux, Air Algérie n’a informé les passagers de l’annulation de leurs billets qu’une fois déjà arrivés à Paris.

De leur côté les autorités Françaises restent prudentes et essayent de ne pas trop commenter la situation qualifiée de “catastrophe humanitaire” par un des avocats. Le quai d’Orsay a indiqué que « C’est une affaire algéro-algérienne, nous ne sommes que le pays de transit”