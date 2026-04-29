Alger-Washington : Tebboune reçoit le patron de l’AFRICOM et le secrétaire d’État adjoint US

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier une délégation américaine de haut niveau. Cette rencontre marque, selon les émissaires de Washington, le début d’une « nouvelle ère » placée sous le signe du renforcement de la coopération économique et sécuritaire.

Le secrétaire d’Etat adjoint des Etats-Unis d’Amérique, M. Christopher Landau , accompagné du Général d’Armée Dagvin Anderson, commandement militaire américain pour l’Afrique (AFRICOM) , a été reçu en audience par le chef de l’État. Une visite perçue comme un signal fort de la volonté de Washington de densifier ses liens avec l’Algérie, partenaire pivot en Afrique du Nord.

À l’issue de cette rencontre, Christopher Landau a tenu à rappeler la profondeur historique des liens unissant les deux nations.

Entre héritage historique et enjeux géopolitiques : un nouveau souffle pour l’axe Alger-Washington

« Nos relations sont ancrées dans l’histoire. Elles remontent à 1795, lors de la signature du traité de paix et d’amitié entre George Washington et le dey Hassan Pacha », a-t-il souligné, précisant que l’Algérie a été parmi les premiers pays à établir des relations diplomatiques avec les Etats-Unis.

En écho à ce passé, il a également rappelé que les États-Unis furent parmi les premiers pays à établir des relations diplomatiques avec l’Algérie souveraine dès 1962.

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Au-delà de la symbolique, la délégation américaine est venue avec des objectifs concrets. Le diplomate américain a évoqué des « possibilités immenses » de coopération au bénéfice des deux peuples, notamment via :

Le renforcement des échanges commerciaux et des investissements productifs.

et des investissements productifs. La coopération sécuritaire , axe majeur de cette visite avec la présence du patron de l’Africom.

, axe majeur de cette visite avec la présence du patron de l’Africom. La stabilisation régionale, particulièrement face aux défis sécuritaires au Sahel.

Économie, sécurité et Sahel : les piliers d’un partenariat stratégique en pleine mutation

Sur le plan diplomatique, Christopher Landau a affirmé la volonté de Washington de travailler de concert avec Alger pour « trouver une solution à la question du Sahara occidental, qui perdure depuis plus de 50 ans ».

Pour les représentants de l’administration américaine, ce déplacement n’est pas une simple visite de courtoisie.

« Nous sommes à un moment charnière. J’espère que les générations futures verront cette rencontre comme le point de bascule vers le plein développement du potentiel de nos relations », a conclu Christopher Landau, visiblement impressionné par l’accueil et le dynamisme algérien.

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Cette visite laisse présager une accélération des échanges diplomatiques et économiques entre Alger et Washington, confirmant le rôle central de l’Algérie sur l’échiquier géopolitique régional.