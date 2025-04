Alger, une ville sûre pour les voyageurs ? ce que dit l’indice de sécurité 2025

En 2025, la sécurité est devenue un critère primordial, au-delà du budget et du confort, dans le choix d’une destination de vacances. C’est dans ce contexte que la plateforme Numbeo a identifié les villes les plus sûres pour les voyageurs.

Les données utilisées pour établir cet indice de sécurité proviennent d’enquêtes menées auprès des visiteurs de cette plateforme. Pour ce faire, Numbeo a évalué 381 villes à travers le monde, en se basant sur le niveau global de criminalité.

Indice de sécurité des villes : quelles sont les villes les plus sûres pour voyager en 2025 ?

Que l’on voyage seul, explore des lieux insolites ou s’aventure dans des pays lointains, la sécurité est une préoccupation majeure au moment de sélectionner sa prochaine destination de voyage. C’est pourquoi, il est important de connaître l’indice de sécurité de chaque pays.

Selon la base de données, l’indice de sécurité est l’opposé de l’indice de criminalité. Si la ville présente un indice de sécurité élevé, elle est considérée comme très sûre. Par conséquent, Numbeo révèle qu’Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, est la ville idéale pour les globe-trotteurs soucieux de leur sécurité personnelle. Elle affiche in indice de sécurité de 88.6.

Sur le Podium, on retrouve une autre ville des Émirats arabes unis, notamment Ajman, qui concerne un indice de 85.3, suivie par Doha au Qatar, qui présente un indice de sécurité de 84.3.

Quel est le classement d’Alger ?

Dans le classement des villes les plus sûres pour voyager en 2025, Alger arrive à la 244ᵉ place et affiche un indice de sécurité de 49.28. Selon Numbeo, la capitale algérienne se positionne parmi le top 5 des villes les plus sûres pour les voyageurs en Afrique.

Sur le continent africain, trois villes dominent le podium. Il s’agit notamment d’Alexandrie en Égypte qui affiche un indice de 54.5, Tunis (51.4) et Addis-Abeba en Éthiopie (50.1). Le top 5 des villes les plus sûres se poursuit avec le Caire en quatrième place et Alger en cinquième place.

Dans cette liste de Numbeo, on peut retrouver d’autres villes qui sont considérées comme sûres pour les voyageurs à la recherche d’une expérience sans risque. Dans ce sillage, on cite Casablanca, qui arrive tout juste derrière Alger, avec un indice de sécurité de 44.4, ou encore Nairobi au Kenya avec un indice de 40.3.

De l’autre côté de la balance, on retrouve trois villes d’Afrique du Sud, qui sont présentées comme les moins sûres du continent, pour les voyageurs en 2025. Il en est question de Pietermaritzburg, Pretoria et Johannesburg.

