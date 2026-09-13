Alger : une panne technique perturbe la distribution d’eau dans ces communes

Une défaillance technique sur une station de pompage stratégique vient de bouleverser l’alimentation en eau potable d’une partie de la capitale. Dans un communiqué diffusé ce dimanche, la SEAAL confirme que plusieurs municipalités algéroises enregistreront des décalages par rapport au calendrier de distribution habituel, le temps que ses équipes interviennent sur l’installation touchée.

Une panne sur une station de pompage bouscule le programme de la SEAAL

L’incident concerne l’un des maillons essentiels du réseau : une station de pompage principale, dont l’arrêt suffit à priver de pression des quartiers entiers situés en aval. La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger parle d’une panne technique sans en détailler l’origine exacte.

Dans ce type de configuration, les réservoirs desservis se vident plus vite qu’ils ne se remplissent, ce qui se traduit concrètement par des robinets à sec ou un filet d’eau en pleine journée. L’entreprise publique a donc préféré communiquer rapidement afin que les foyers touchés puissent stocker de quoi tenir.

Coupure d’eau à Alger : les secteurs concernés par la perturbation

Baraki Bir Touta figure parmi les communes les plus exposées, puisque l’ensemble de son territoire subira le ralentissement de l’approvisionnement, sans la moindre zone épargnée. Le scénario est légèrement différent à Khraissia et à Sahaoula : ces deux municipalités sont touchées sur la quasi-totalité de leur superficie, mais leurs centres-villes respectifs continueront d’être desservis normalement.

À Douéra, seule une partie du territoire communal est visée par la mesure, en l’occurrence le secteur d’Ouled Mendil. Cette géographie de la perturbation rappelle celle observée lors d’un incident technique survenu sur une station de pompage à Béni Messous, où certains quartiers avaient également échappé aux coupures selon leur position sur le réseau.

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Aucun délai précis annoncé pour le retour à la normale

La SEAAL se montre prudente sur le calendrier. Son communiqué indique simplement que le programme de distribution habituel reprendra une fois les opérations de réparation terminées, sans avancer d’heure ni de date. Une formulation qui laisse entendre que le diagnostic sur la station était encore en cours au moment de l’annonce.

Cette absence de délai tranche avec d’autres épisodes récents, mieux balisés dans le temps. Lors d’une avarie sur une conduite principale à Mohamed Belouizdad, l’opérateur avait déjà misé sur une remise en service graduelle, les réservoirs ne se reconstituant jamais de façon instantanée.

Un réseau algérois sous tension depuis plusieurs mois

La capitale n’en est pas à sa première alerte. En juillet dernier, des instabilités sur l’alimentation électrique des stations de pompage avaient désorganisé la desserte de sept communes de l’est algérois, de Reghaïa à Bordj El Kiffan.

Quelques semaines plus tard, c’est la production elle-même qui était en cause avec un arrêt partiel de la station de dessalement d’El Hamma, ressenti dans onze municipalités. Entre fuites sur canalisations, aléas électriques et pannes mécaniques, la chaîne qui achemine l’eau potable jusqu’aux foyers algérois montre régulièrement ses fragilités.

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Les habitants invités à anticiper la perturbation

En attendant la fin des travaux, les résidents des zones listées ont tout intérêt à constituer une réserve suffisante pour les usages essentiels. La coupure d’eau à Alger annoncée reste présentée comme temporaire par l’opérateur, mais sa durée dépendra de la complexité de la réparation.

Les équipes techniques de l’entreprise sont mobilisées sur le site de l’incident. La SEAAL rappelle par ailleurs que ses canaux habituels, notamment son service clientèle et ses publications officielles, restent la source la plus fiable pour suivre l’évolution de la situation, plutôt que les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux à chaque épisode de perturbation.

Pour les communes du sud-ouest algérois, très denses et en forte croissance démographique, chaque arrêt de station de pompage se paie cash en confort quotidien. D’où l’attention portée par les habitants au moindre communiqué de l’opérateur.

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