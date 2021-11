Alger : une « journée manège » vire au cauchemar à cause d’une panne

Les pannes surviennent souvent dans le métro, le tramway ou autre moyen de transport, sauf que cette fois-ci la panne était réellement inattendue, dans un endroit habituellement envahi par les cris d’une voix juvénile. Il y a eu un incident provoquant une peur inédite, d’une panne sans précédant.

Au niveau du parc d’attraction d’El Mohammadia (cinq maison) à Alger, une partie de plaisir a vite viré au cauchemar brisant une ambiance enfantine et joviale, et ce, car des visiteurs principalement des enfants sont restés coincés dans une balançoire.

Le manège s’est soudainement arrêté à cause d’une panne technique, ce qui a dû causé une grande peur particulièrement chez les enfants, sachant que la balançoire s’est arrêté à une altitude assez élevée aux alentours de 11h du matin, l’attente effrayante des enfants aura duré plus d’une heure, au dessus des yeux de leurs parents et accompagnateurs qui étaient très inquiets.

Protection civile à la rescousse

Ces enfants qui se sont rendus au manège afin de s’amuser et passer du bon temps ne s’attendaient certainement pas à une telle tournure, ils sont restés en haute altitude à cause de l’incident que les équipes techniques tentaient de régler pendant une demi heure, jusqu’à ce que les unités de la protection civile de la wilaya d’Alger soient intervenus à 12h20, faisant descendre 14 enfants sains et saufs, sans blessure aucune.

Cette journée restera certainement gravée dans la mémoire des enfants.