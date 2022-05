Alger : femme séquestrée, sauvée par son mari ressortissant étranger

Les violences en général prennent de plus en plus d’ampleur dans notre société. Et les violences faites aux femmes sont devenues un quotidien pour des milliers d’entre elles. Ces violences dans beaucoup de cas ne viennent pas d’inconnus mais de personnes très proches des victimes (père, frère, mari…). Cette fois-ci, c’est l’histoire d’un étranger dont la femme est algérienne, ce dernier s’est retrouvé dans une situation alarmante, sa femme a été détenue par son ex-mari et a subi des violences de la part de ce dernier.

Les services de sécurité de la wilaya d’Alger ont réussi à libérer l‘épouse d’un ressortissant étranger détenue par son ex-mari, après que le mari a porté plainte auprès de l’ambassade de son pays d’origine en Algérie.

Une Algérienne sauvée grâce à son mari ressortissant étranger

Un communiqué des services de sécurité indique : « Les service de la sureté de la wilaya d’Alger, représentés par la brigade de police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Hussein Dey, ont traité une affaire criminelle d’enlèvement par menace, leurre et détention, agression sexuelle avec violences, coups et blessures volontaires, faux et usage de faux pour des papiers administratifs, entrée par escroquerie à un système de traitement automatisé de données et insertion de fausses informations dans des actes d’état civil, détention de stupéfiants et de substances psychotropes. »

Le communiqué explique également que l’affaire en question a été lancée suite au fait que le mari, qui est un ressortissant étranger, a porté plainte, après que sa femme, qui est de nationalité Algérienne, a été détenue par son ex-mari. Toujours selon ce même communiqué : « c’est en coordination avec le parquet compétent d’Alger, et après avoir eu un mandat de perquisition, que le suspect a été arrêté à son domicile et la victime (la femme du ressortissant étranger) a été retrouvée à l’intérieur de la résidence, le carnet de famille étranger a été récupéré avec un document déchiré, deux photographies, un morceau de marijuana, un comprimé et un demi-comprimé d’une substance psychotrope. Après avoir terminé les procédures judiciaires, le suspect a été présenté devant le procureur régional compétent. »