Alger : une « fausse dentiste » arrêtée pour exercice illégal et usurpation d’identité

La police judiciaire de Bouzareah, dans la wilaya d’Alger, a réussi à mettre la main sur une fausse dentiste et à saisir du matériel dentaire, a-t-on appris ce lundi 23 décembre 2024.

D’après un communiqué de la police, l’affaire a été déclenchée suite à une plainte déposée par un dentiste, qui a signalé l’usurpation de son identité et l’utilisation frauduleuse de son tampon par une autre clinique dentaire.

Grâce à une enquête minutieuse, les éléments de la police ont pu identifier et arrêter la propriétaire de la clinique privée de stomatologie. Cette dernière exerçait illégalement, sans les diplômes et les autorisations requises, en se faisant passer pour le dentiste plaignant.

Lors de l’opération, les forces de l’ordre ont saisi des tampons dentaires, des ordonnances, du matériel et des fournitures pour la fabrication de prothèses dentaires, ainsi qu’une somme d’argent en dinars algériens estimée à 296 500 DA, provenant de son activité illégale.

La suspecte a été présentée devant le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs, pour faux et usage de faux en écritures publiques, imitation de sceaux et leur utilisation pour exercer illégalement la médecine, usurpation d’identité, mise en danger de la vie d’autrui et fausses déclarations.

Nouvelle arrestation d’un faux dentiste à Alger : Le phénomène prend de l’ampleur

Ces affaires d’usurpation d’identité dans le milieu médical se multiplient. En septembre dernier, un événement similaire avait secoué l’hôpital Frantz Fanon de Blida. Un jeune homme, d’une vingtaine d’années à peine, a été démasqué en flagrant délit d’usurpation d’identité alors qu’il se faisait passer pour un chirurgien.

Les agents de sécurité, intrigués par des agissements suspects, ont mis fin à cette imposture. Le faux praticien, pris au piège de son propre jeu, a tenté de prendre la fuite mais a été rapidement rattrapé et placé en garde à vue.

Ce sont les services de sécurité intérieure de l’hôpital qui ont joué un rôle déterminant dans cette affaire. Alertés par des comportements anormaux du suspect, ils ont mis en place une surveillance discrète qui a permis de le coincer.

L’affaire du faux chirurgien de Blida, tout comme celle de la fausse dentiste d’Alger, soulève de nombreuses questions. Comment ces individus parviennent-ils à se faire passer pour de vrais professionnels ? Quels sont les contrôles en place pour vérifier les qualifications des praticiens ? Et surtout, comment protéger les patients de ces escrocs ?