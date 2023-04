Alger : une cafétéria saccagée par un groupe de malfaiteurs à Kouba (Vidéo)

Le Salon de thé « Nafs », situé dans la région de Kouba à Alger, a été victime d’une attaque perpétrée par un groupe de malfaiteurs, il y a quelques jours maintenant. Selon les informations fournies par les propriétaires de l’établissement, l’attaque aurait été provoquée par un incident survenu dans la salle familiale du salon.

D’après les témoignages des propriétaires, un jeune homme était installé dans la salle familiale du salon et avait commencé à utiliser des gros mots en parlant au téléphone. De ce fait, les serveurs ont demandé au jeune homme de modérer son langage et de respecter les autres clients. Cependant, le principal concerné a continué à parler bruyamment en utilisant des propos injurieux. Face à cette situation, les serveurs ont demandé au jeune homme de quitter l’endroit.

les propriétaires ont déposé une plainte

Le principal concerné, le client bruyant, est revenu plus tard accompagné d’un groupe de malfaiteurs. Ces derniers ont saccagé le salon de thé en brisant le mobilier et le matériel, et en causant des dégâts importants au niveau du cafétéria.

Les propriétaires du salon de thé ont immédiatement alerté les forces de l’ordre et ont porté plainte en utilisant les images des caméras de surveillance de l’établissement. Les autorités ont ouvert une enquête pour identifier les auteurs de cet acte de vandalisme.

Ce triste événement a suscité l’indignation de nombreux habitants de la région de Kouba qui ont exprimé leur soutien aux propriétaires de l’établissement et leur condamnation de cet acte de violence gratuit. D’ailleurs, sur les réseaux sociaux plusieurs internautes ont dénoncé cet acte. Dans le même sillage, on notera que le même endroit a déjà connu un tel incident il y a quelques mois.