Alger : un vingtenaire risque la prison pour une vidéo Tiktok

À cause d’une vidéo postée sur le réseau social TikTok, un jeune homme risque une peine d’emprisonnement de deux ans ! En effet, le principal concerné a été interpellé à la suite d’une vidéo qu’il avait postée sur le réseau social TikTok. De ce fait, l’accusé a comparu ce dimanche devant la chambre pénale près la Cour d’Alger. Cela après avoir fait appel du jugement prononcé par le tribunal de Sidi Mhamed qui stipule une peine d’emprisonnement de deux ans contre le coupable.

On notera qu’il s’agit de ce que rapporte le quotidien arabophone généraliste Ennahar. Dans ce sillage, il convient de préciser que le principal concerné s’en est pris, via une vidéo live, aux agents de la police et de l’armée. Et ce n’est pas tout ! En effet, le jeune homme a porté une tenue d’agent de sécurité sur laquelle il a inscrit la mention “Brigade de recherche et d’intervention (BRI)”.

Le verdict final sera prononcé après deux semaines

En fait, la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, notamment, TikTok peut engendrer beaucoup de problèmes aux utilisateurs. D’ailleurs, c’est le cas du vingtenaire qui a insulté les agents de la police et de l’armée. Lors de son procès, le coupable a fait part de son immense regret suite à l’acte qu’il avait commis. Il a également indiqué qu’il avait apporté ladite tenue avec lui.

Cela après avoir quitté son poste d’agent de sécurité dans une entreprise de nettoyage à Oued Souf. Ayant toujours rêvé de rejoindre la BRI, le jeune homme a mentionné ainsi « BRI » sur cette tenue. En ce qui concerne le tiktok, l’auteur de la vidéo a fait savoir qu’il n’a pas pu supprimer la vidéo. Étant donné qu’il ne sait pas comment utiliser l’application. De ce fait, ce passage a été relayé sur la Toile. Et ainsi, l’accusé a été interpellé par la gendarmerie nationale. On rappellera que le jeune homme peut encourir une peine de deux ans de prison ferme.