Alger : un tronçon d’autoroute fermé à la circulation ce vendredi 22 décembre

L’Algérienne des autoroutes (ADA) annonce la fermeture temporaire d’une partie de l’autoroute est-ouest à Tessala El Merdja, à Birtouta, Alger, ce vendredi 22 décembre 2023.

Dans un communiqué publié ce mercredi, l’Algérienne des autoroutes (ADA) a annoncé la fermeture temporaire d’un tronçon de l’autoroute est-ouest au niveau de Tessala El Merdja, à Birtouta, Alger, le vendredi prochain. Ces travaux sur le réseau électrique que la société Sonelgaz effectuera ce vendredi 22 décembre 2023 de 06h00 à 7h05, sont à l’origine de cette fermeture.

Des travaux de transfert du site de câbles électriques aériens de moyenne tension traversant l’autoroute auront lieu au niveau de Tessala El Merdja, à Birtouta.

L’ADA propose des alternatives aux automobilistes

Pour éviter les temps d’attente liés à la réouverture de la route, l’ADA recommande aux usagers de l’autoroute d’emprunter les voies alternatives. Ils peuvent notamment sortir via l’échangeur de Birtouta vers la CW11 (Ouled Chebel), puis prendre la RN61 (Chebli) pour arriver à l’échangeur de Boufarik et revenir sur l’autoroute, en direction d’Alger-Blida. Ils peuvent également sortir via l’échangeur de Boufarik vers la RN61 (Chebli), puis prendre le CW11 (Ouled Chebel) pour arriver à l’échangeur de Birtouta et revenir sur l’autoroute, en direction de Blida-Alger.

