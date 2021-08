Alger : un sordide féminicide secoue la ville de Baraki

C’est dans la capitale Alger qu’une femme a tristement perdu la vie. Il s’agit d’un meurtre lâche, qui rallonge encore une fois la liste des féminicides en Algérie. Cette fois-ci le crime a eu lieu en plein rue, à Baraki, devant le regard ébahi des passants.

En effet, et selon le site spécialisé Féminicides Algérie, le 11 aout dernier, une femme âgée de 50 ans a été égorgée vive par un jeune homme âgé d’une vingtaine d’année. Le crime a eu lieu à Baraki, dans la wilaya d’Alger, et plus précisément dans le quartier appelé 13 hectares.

Il a tenté de lui volé son sac

Toujours selon la même source, la victime est une femme âgée de 50 ans, qui travaille dans l’un des hôpitaux de la capitale Alger. Alors qu’elle marchait tranquillement dans la rue, un voyou vingtenaire s’approche d’elle et tente de lui voler son sac à main. La victime aurait résisté, et au lieu de lâcher l’affaire et de prendre la fuite, le criminel l’a froidement égorgée.

Le crime est atroce, insoutenable, d’autant plus qu’il a eu lieu au milieu de la voie publique, au vu et au su de tous les passants. Cette fois, le crime ne s’est pas déroulé entre quatre murs, dans une localité oubliée de l’intérieur du pays, mais en pleine capitale, et devant tout le monde. Il s’agit d’une énième preuve de la fragilité du statut de la femme en Algérie.

Le site Féminicide Algérie fait plus que de signaler les crimes liés aux femmes dans le pays, il essaie aussi de donner aux victimes un visage, une voix et une histoire. En ce qui concerne cette victime, les administratrices de ce site lancent un appel à tous ceux qui disposeraient d’informations, sur ce crime ou sur sa victime, de bien vouloir les communiquer via la messagerie de leur page Facebook.