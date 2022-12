Alger : un réseau spécialisé dans le blanchiment d’argent démantelé

Les services de sécurité de la Commune de Saoula à Alger ont effectué une intervention qui a abouti à la récupération des produits du crime d’une valeur de 32.5 milliards centime. On notera que les faits de cette opération remontent au début de cette semaine. Selon un communiqué dévoilé par la Direction générale de la Sûreté nationale, le réseau criminel démantelé est composé de 16 personnes.

En effet, les membres de gang ont effectué d’énormes transactions commerciales. Et ce, avec une société privée spécialisée dans la production du tabac. À en croire les révélations de la même source, ledit groupe utilisait de faux registres commerciaux. D’ailleurs, plusieurs employés de l’entreprise en question et certaines administrations publiques ont pris part à cette affaire.

Dans le même sillage, on précisera que le réseau criminel a procédé au blanchiment d’argent. Dans le détail, le groupe a investi les revenus financiers illégaux provenant des activités illicites dans l’acquisition de biens immobiliers. Et ce, à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Pour rappel, il s’agit de ce qu’indique le communiqué rendu public par les services responsables.

Arrestation d’un réseau criminel à Alger : 22 véhicules ont été saisis

Dans le cadre de l’accomplissement des investigations, les services de sécurité ont saisi 22 véhicules de différentes marques, une somme d’argent de 21.300 euros et 22.450 paquets de tabac de divers types. Ainsi que 17.000 unités de sniff et 240.000 unités de papier à rouler. Cela au-delà des 32.5 milliards qui ont été saisis au préalable .

De ce fait, les prévenus ont été déférés devant le procureur de la République au tribunal de Bir Mourad Rais. Histoire d’entendre les déclarations des accusés. Sachant que les principaux concernés sont poursuivis pour plusieurs infractions. Notamment, la formation d’une association de malfaiteurs, délits de faux et usage de faux, infractions à la législation et à la réglementation, ainsi que le blanchiment d’argent dans le cadre d’un groupe criminel organisé.