Alger : un réseau de trafiquants de drogue démantelé à Birtouta

Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue. Et ce, au niveau de la commune de Birtouta à Alger. En effet, le gang est composé de 7 personnes qui ont semé la terreur auprès des habitants de Birtouta. Selon un communiqué dévoilé par les services de la police judiciaire, les trafiquants de drogue devront faire face à plusieurs accusations.

Notamment, s’intégrer dans des gangs de quartiers, semer la terreur auprès des habitants du quartier et mettre en danger la vie d’autrui. Ainsi que la possession de drogue, destruction volontaire des biens de l’État, entrave aux devoirs de la police et possession d’armes blanches. Le communiqué des services responsables a dévoilé plusieurs détails sur cette affaire.

Celle-ci s’est déroulée sous la supervision du parquet territorialement compétent. En effet, la même source a fait savoir que les membres de la brigade ont patrouillé plusieurs quartiers résidentiels au niveau de la commune susmentionnée. À cet effet, une personne suspecte qui porte un sac en plastique a attiré leur attention. En s’approchant de lui, le suspect a jeté le sac en essayant de fuir avec l’aide de quelques personnes de son quartier.

Les services de sécurité mettent la main sur de grandes quantités de drogue

On notera dans le même sillage que la voiture de la police a été ciblée par des jets de pierres. Après avoir récupéré le sac jeté, des quantités de drogue dure ont été retrouvées. Notamment, des morceaux de cannabis et deux comprimés psychotropes. On précisera que les services responsables ont ouvert une enquête qui a permis de déterminer l’identité du principal suspect.

Ainsi que les deux autres personnes qui l’ont aidé à fuir. Durant la perquisition du domicile des principaux concernés, la police a mis la main sur de grandes quantités de drogue. Notamment, 106 comprimés psychotropes, deux morceaux de cannabis. Outre une somme d’argent issue du trafic de drogue, une bouteille de lotion narcotique et une arme blanche prohibée. Sachant que les personnes impliquées ont été déférées devant le parquet territorialement compétent.