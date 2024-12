Alger : Un réseau de faux-monnayeurs et de contrebandiers démantelé

Les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger, représentés par la brigade de police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Rouïba, ont mis fin aux activités d’un réseau criminel international.

Ce réseau, regroupant 13 individus âgés de 28 à 70 ans et provenant de plusieurs wilayas, menait des activités de falsification de documents administratifs, possession et imitation de sceaux d’État, contrebande internationale de véhicules, abus de fonctions ainsi que l’atteinte à l’économie nationale.

Une enquête minutieuse aboutit à des arrestations

Des informations sur l’activité suspecte de deux individus spécialisés dans la falsification de documents administratifs de véhicules ont déclenché cette opération.

Les enquêteurs de la brigade ont réussi à identifier et à arrêter les suspects, révélant ainsi un réseau criminel étendu dont les ramifications s’étendaient à l’international.

Sous la supervision du procureur compétent, les investigations ont permis de découvrir que ce réseau était actif sur tout le territoire national et qu’il organisait la contrebande de véhicules tout en falsifiant leurs fichiers administratifs de base.

Des saisies conséquentes

L’opération s’est soldée par l’arrestation de 13 individus et la saisie de plusieurs biens et objets liés à leurs activités criminelles, notamment :

13 véhicules dont les bases de données avaient été falsifiées.

Des cachets administratifs contrefaits et des outils automatisés utilisés pour la falsification.

Des plaques d’immatriculation et des documents administratifs falsifiés.

Une somme d’argent en monnaie nationale estimée à 2,2 millions de dinars, ainsi que 40 dollars américains et 110 dinars tunisiens.

Le parquet compétent a reçu les suspects pour qu’ils répondent des charges retenues contre eux.

Sécurisation des festivités du Nouvel An 2025 : un plan de sécurité global pour Alger

En parallèle, Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont mobilisé tous les moyens humains et matériels dans le cadre d’un plan de sécurité global pour garantir la protection des citoyens et de leurs biens lors des célébrations du Nouvel An 2025.

Dans un communiqué, ces services ont précisé que « les unités opérationnelles de la sûreté d’Alger sont déployées jour et nuit, avec diverses équipes, notamment celles de la police judiciaire à pied et motorisée, afin d’assurer la sécurité des personnes, de protéger les biens et de lutter contre toutes formes de criminalité, notamment dans les espaces publics, les zones de loisirs, et les places fréquentées par un grand nombre de citoyens ».

Les équipes de la sécurité publique veillent également à fluidifier le trafic et à faciliter les déplacements des citoyens pendant cette période.

Interaction directe avec les citoyens

Pour renforcer cette opération, la sûreté de la wilaya d’Alger met à disposition plusieurs moyens de communication pour signaler ou obtenir des informations.

Les citoyens peuvent contacter les services via le numéro vert de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (1548), le numéro d’urgence (17), ou l’application « Allô Police », qui permet un contact rapide et efficace avec les forces de l’ordre.

Sensibilisation et évaluation des efforts

Parallèlement à cette mobilisation, une campagne de sensibilisation invite les citoyens à collaborer avec les forces de l’ordre pour garantir des célébrations dans le calme et la sécurité.

Les autorités prévoient également d’évaluer les efforts déployés à l’issue des festivités, afin d’identifier les points à renforcer pour les prochains grands événements.

Ce plan s’inscrit dans une stratégie globale visant à préserver la sécurité publique et à assurer des festivités dans une ambiance sereine et conviviale.