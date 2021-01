Alger : un réseau de faux-monnayeurs démantelé par la DGSN

Les services de la police judiciaire ont procédé à l’arrestation d’une bande de faux-monnayeur au niveau de la wilaya d’Alger, ces derniers sont impliqués dans des affaires de falsification de billets de banque et de leur écoulement sur le marché national.

La police judiciaire relevant des services de la DGSN de la wilaya d’Alger, ont affirmé durant la journée d’hier, via un communiqué, avoir mis fin aux activités criminelles de 05 personnes, accusées de falsifier de la monnaie nationale et de faire circuler des faux billets au niveau de la wilaya d’Alger, et d’autres wilayas.

Une arrestation et une saisie

Les services de la police judiciaire de la wilaya d’Alger ont arrêté les 05 individus qui appartiennent à une association de malfaiteurs, les accusés sont âgés de 19 à 29 ans, et ils sont impliqués dans la falsification et l’écoulement de la fausse monnaie au niveau de plusieurs wilayas, et cela à l’aide d’un véhicule touristique.

L’opération qui a mené à l’arrestation de ces 05 criminels a été basée sur des informations collectées par les services de sécurité de la wilaya d’Alger, ces informations faisaient état de l’existence de faux-billets en monnaie nationale qui circuleraient sur le marché, ce qui a poussé les enquêteurs de la brigade de la police judiciaire de Bouzareah à entamer des investigations sur le terrain.

Une fois que les faux-monnayeurs été identifiés et arrêtés, les services de la police judiciaire de la wilaya d’Alger ont procédé également à une saisie d’une somme estimée à 75 millions de centimes, mais aussi d’un véhicule touristique qui était utilisé dans l’écoulement des faux billets sur les marchés, ainsi que deux armes blanches.

Le communiqué de la DGSN précise enfin que les mis en cause seront présentés devant les juridictions territorialement compétentes, suite à la finalisation des procédures judiciaires.