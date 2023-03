Alger : un réseau criminel spécialisé dans le vol de magasins démantelé à Dar El Beïda

Un réseau criminel impliqué dans 17 affaires de vol de magasins dans la région de Dar El Beïda a été démantelé par les services de sécurité de la wilaya d’Alger. En effet, les services de sécurité de la commune de Bordj El Kiffan, est d’Alger, ont mené une opération qui a permis de démanteler ce réseau criminel.

À en croire les informations rapportées par un média arabophone généraliste dans son nouveau numéro d’aujourd’hui, ledit groupe est spécialisé dans le vol de magasins. Et ce, pendant la nuit. Dans ce sillage, on notera que ce dossier a été ouvert à la suite de plusieurs plaintes déposées par les propriétaires de magasins.

Dans le détail, les victimes ont signalé que leurs magasins ont été cambriolés par effraction et escalade pendant la nuit. De ce fait, les services responsables ont lancé les investigations, afin d’identifier les personnes impliquées dans cette affaire.

Vols de magasins à Dar El Beida : une femme impliquée dans l’affaire

Effectivement, l’enquête a permis l’arrestation de quatre personnes impliquées, dont une femme. Selon la même source, les mis en causes, âgées entre 16 et 40 ans, ont des antécédents judiciaires et ont été impliquées dans 17 affaires similaires dans la même région, soit Dar El Beida.

Il convient de préciser que dans le cadre de cette opération, les services responsables ont mis la main sur plusieurs objets utilisés dans les vols. Notamment, un cric de voiture, des gants et un bonnet en laine utilisés pour dissimuler l’identité et se déguiser.

Ainsi que des armes blanches interdites utilisées pour menacer. Au-delà d’autres objets volés qui ont été récupérés. Après l’accomplissement de toutes les procédures légales, les suspects seront présentés devant le parquet. Et ce, pour formation d’une association de malfaiteurs, vols multiples, effraction et escalade.