Alger : un réseau criminel de 6 individus arrêtés pour enlèvement

Les services de la sécurité de la wilaya d’Alger ont mené, ce week-end, une opération qui a abouti à l’arrestation de plusieurs personnes. En effet, ceux-ci ont formé un réseau criminel composé de 6 personnes, âgées entre 21 et 44 ans, dont deux femmes. Selon un communiqué dévoilé par les services de la police judiciaire de la Commune d’El Harrach, les membres de gang sont poursuivis pour crime d’enlèvement d’un jeune homme de 34 ans.

Dans ce sillage, on notera que les services responsables ont ouvert une enquête approfondie sur cette affaire. Ce qui a permis de dévoiler plusieurs détails à cet égard. En effet, après l’enlèvement du jeune homme, la victime a été détenue pendant plusieurs jours. D’ailleurs, elle a subi des tortures durant la période de détention. Cependant, les efforts des services de la police judiciaire ont abouti à la libération du jeune homme.

Démantèlement d’un réseau criminel à Alger : saisie de 5 véhicules

À en croire les révélations des autorités responsables, l’arrestation des personnes impliquées dans cette affaire a été accompagnée de la saisie de 5 véhicules. En effet, ces véhicules ont été utilisés par le réseau dans l’opération de l’enlèvement du jeune homme. Cela au-delà d’une autre voiture qui appartient à la victime et qui faisait l’objet de recherches.

On précisera que les accusés ont été déférés devant le parquet compétent. En effet, les personnes impliquées devront faire face à plusieurs accusations. Notamment, la formation d’une association de malfaiteurs, commission de crime d’enlèvement, détention et torture. Ainsi que le vol d’un véhicule, tentatives de meurtre avec préméditation et fausse déclaration.