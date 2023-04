Avec l’arrivée du mois sacré, piété, partage et tolérance sont à l’honneur. Tout un chacun essaie de parfaire son comportement pour s’aligner au mieux avec les préceptes de la religion. Et si la plupart entreprennent un travail de développement sur eux-mêmes, certains étendent ces résolutions à leur entourage également. C’est le cas d’un professeur de mathématiques de la capitale notamment, qui a décidé de changer complètement le système de placement des élèves dans la classe pour l’occasion.

A LIRE AUSSI : Attaques à la seringue des élèves en Algérie : le ministère prend les choses en main

Il sépare les garçons des filles dans sa classe, un prof de math adopte un nouveau régime pour le Ramadan à Alger

Morsi Abdelghani est un professeur de mathématique exerçant au niveau secondaire dans la wilaya d’Alger. Notoire pour ses vidéos Titkok, Instagram et YouTube sur l’univers de l’enseignement, il a accumulé plus d’un million d’abonnés sur tous ses réseaux. Une communauté qui le suit de près dans ses moindres faits et gestes. Ce dernier partage ainsi des vidéos dans sa salle de cours, où on le voit expliquer de l’arithmétique et des fonctions avec une pointe d’humour.

A LIRE AUSSI : Sétif : rasant les cheveux d’élèves pour les punir, l’enseignante s’explique

View this post on Instagram A post shared by الأستاذ مرسي عبد الغني (@morsi.maths)

Une vidéo récente de ce professeur a suscité beaucoup de retours des internautes. Il s’agit d’un passage filmé où il explique à ses élèves que, pendant le Ramadan, ils devront changer de places. Ainsi, le professeur Morsi préconise de faire asseoir les garçons d’un coté et les filles de l’autre, pour empêcher « l’amalgame ». Une initiative, qu’il espère démocratiser dans tous les établissements et pas seulement pendant la période sacrée du jeune. Idée qui a reçu un retour largement mitigé. Certains voient ce mouvement comme trop extreme, tandis que d’autres l’approuvent et encouragent l’initiative.

A LIRE AUSSI : Scandale dans une cantine scolaire à Saïda : 130 élèves intoxiqués