Alger : un policier retrouvé mort dans son véhicule

La wilaya d’Alger a été secouée aujourd’hui par une sordide trouvaille. Un policier a été retrouvé mort à l’intérieur de son véhicule, au niveau de Ain El Benian.

Selon un communiqué de la DGSN parvenu aujourd’hui à notre rédaction, un policier âgé de 46 ans a été retrouvé mort à l’intérieur de son véhicule, a Ain El Benian, dans la wilaya d’Alger. « Les services de sureté de la wilaya d’Alger portent à votre connaissance qu’aujourd’hui, dimanche 4 avril, au niveau de la commune de Ain El Benian, le cadavre d’un policier âgé de 46 ans a été retrouvé, mort à l’intérieur de son véhicule » comme cela a été rapporté par le communiqué de la DGSN.

Toujours selon l’information rapportée par la Direction Générale de la Sureté Nationale, une enquête a été ouverte. Cette dernière est supervisée par le procureur de la république territorialement compétent. L’enquête tend à élucider les circonstances de cette disparition.

Aucune information supplémentaire n’a été toutefois donnée par la cellule de communication de la DGSN. L’on ne sait toujours pas donc par qui ce policier a été découvert, et est ce qu’il était en service ou pas.

Deux femmes arrêtées pour « sorcellerie »

Deux femmes ont été arrêtées mercredi dernier, à Tadjenant, au sud de Mila. Les deux mises en causes ont été interpellées alors qu’elles étaient en plein « rituel de sorcellerie », indiquent nos confrères du quotidien Le Soir d’Algérie.

Les deux femmes s’adonnaient à la sorcellerie et au charlatanisme à l’intérieur d’un appartement de la ville. Âgées de 39 et 41 ans, les deux « sorcières » ont été arrêtées en compagnie de deux de leurs clientes. Des grimoires, de l’encens, des amulettes, et autres objets et substances utilisés dans la sorcellerie et le charlatanisme, ont été retrouvés sur les lieux.

Les deux accusées ont été présentées, suite à leur arrestation par les éléments de la police, devant le procureur de Chelghoum-Laïd, territorialement compétent. Elles ont été par la suite placées sous mandat de dépôt.