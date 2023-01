Alger : un policier en service percuté décède, le chauffard interpelé

Les accidents de la route sont de plus en plus nombreux, et font de plus en plus de victimes en Algérie. Parfois ces drames touchent les policiers qui veillent à la sécurité routière des citoyens.

La Direction Générale de la Sûreté nationale (DGSN), ont annoncé le décès d’un policier en service, dans un accident de la route à Alger, ce jeudi 5 janvier 2023. Le défunt policier, Houari Abdelrahim, travaillait de à la sécurité de la commune de Draria.

L’accident a été causé par un conducteur imprudent, âgé de 29 ans, il a été interpellé sur place. De plus le chauffeur en question a été déféré devant les autorités judiciaires et placé en détention provisoire, pour tentative de meurtre avec préméditation, non-respect de l’avertissement d’arrêt, outrage aux hommes de la force publique dans l’exercice de ses fonctions

Il est à noter que les obsèques du défunt policier auront lieu demain à Sidi Bel Abbès.

Suite au décès du policier Houari Abdelrahim , le directeur de la Sureté Nationale a présenté ses condoléances en son nom et au nom des employés de la Sureté Nationale.

Bilan des accidents de la route du 27 décembre 2022 au 2 janvier 2023

Selon la direction générale de la sureté nationale (DGSN), 9 personnes ont trouvé la mort et 367 autres ont été blessées dans 324 accidents de la route survenus en zones urbaines durant la période allant du 27 décembre 2022 au 02 janvier en cours, a indiqué jeudi un bilan des services de la Sûreté nationale.

Selon les mêmes données, le facteur humain reste la principale cause de ces accidents (95%) notamment en raison du non-respect du code de la route et de la distance de sécurité, l’excès de vitesse et au manque de concentration au volant, outre l’état du véhicule.

La DGSN réitère une fois de plus son appel aux usagers de la voie publique au respect du code de la route, les invitant à redoubler de vigilance au volant.