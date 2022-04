Alger : un plan sécuritaire spécial pour Ramadan 2022

Après l’atténuation des mesures de précautions sanitaires dans les différents secteurs, il pourrait y avoir, durant ce mois de Ramadan, une forte densité du trafic routier et une grande affluence vers les marchés, les mosquées, les places publics ainsi que les lieux de plaisance et de loisir.

Pour cette raison, les services de la sûreté de la wilaya d’Alger, ont annoncé dans un communiqué, la mis en place d’un plan de sécurité, comme chaque année, dans le but de garantir un climat de quiétude aux citoyens durant le mois de ramadan et sécuriser leur environnement et leurs biens. Le plan couvre aussi les moyens de transport, les gares routières, ferroviaires ainsi que les stations de tramway et de métro.

Selon le même communiqué des services de la sûreté de la wilaya d’Alger, les brigades de police urbaine et de protection de l’environnement veilleront à l’élimination des marchands illégaux des périphéries des marchés et des espaces publics. Ils travailleront aussi sur la lutte contre les parkings anarchiques, et ce, en renforçant les patrouilles de polices qui s’occupent de ces derniers.

Les services de la sûreté ont mobilisé des brigades opérationnelles fixes et mobiles pour sécuriser et assurer aussi la fluidité du trafic dans les différents rues et boulevards et surtout les axes routiers principaux.

Ce plan de sécurité couvre même les différentes manifestations culturelles, artistiques et sportives qui seront organisées durant ce mois de Ramadan.

De nouveaux horaires pour le transport par tramway et par métro

Il convient de rappeler que les horaires de transport par métro et pat tramway ont changé. L’Entreprise Métro d’Alger avait annoncé dans un communiqué, rendu public mercredi 30 mars, un nouveau programme concernant les horaires des services de transport du métro, tramway et téléphérique. Le programme s’applique à partir du premier jour du mois de Ramadan et prendra fin après Aïd El Fitr.

Le service de transport par métro est opérationnel de 07h00 jusqu’à 01h00 du matin.

Pour le service de transport par tramway, les horaires de ce dernier sont fixés de 07h00 jusqu’à 01h00 du matin dans les trois grandes villes : Alger, Sétif et Constantine. En ce qui concerne les deux villes d’Oran et de Sidi Bel Abbes, les horaires des services de tramway s’étendent de 07h00 jusqu’à minuit. Quant à la ville de Ouargla, les horaires sont fixés de 06h30 jusqu’à 01h00 du matin.

Et en ce qui concerne les services de transport par câble. Pour la wilaya d’Alger, les horaires du service de téléphérique de Bab El Oued sont fixés de 07h00 du matin jusqu’à minuit, et ce, du samedi au jeudi, tandis que les horaires d’ouverture durant le jour du vendredi, ils sont fixés de 12h30 jusqu’à 00h30. Quant aux services de téléphérique du Monument, ils seront opérationnels de 08h00 à minuit et celui du Palais de la culture, sera opérationnel de 08h00 jusqu’à 18h00.