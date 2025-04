Alger : un influenceur TikTok et sa bande écroués pour atteinte aux bonnes mœurs

Les services de la police de la wilaya d’Alger ont procédé récemment à l’arrestation d’un homme connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme “Fifi La Star”, ainsi que trois de ses amis. L’intervention s’inscrit dans le cadre de la surveillance continue des contenus diffusés sur les plateformes numériques, notamment TikTok, devenue ces derniers mois un espace d’expression de plus en plus controversé.

Selon un communiqué des forces de l’ordre, les individus ont été interpellés après la diffusion de plusieurs vidéos jugées attentatoires à la pudeur et aux valeurs morales de la société algérienne. Les contenus partagés ont été qualifiés de “comportements immoraux”, susceptibles de heurter la sensibilité du public et d’encourager des dérives chez les jeunes internautes.

Fifi La Star” interpellé à Alger après la diffusion de vidéos jugées immorales

Les investigations menées par les services spécialisés ont révélé que les vidéos postées par “Fifi La Star” avaient pour objectif de choquer l’opinion publique et de promouvoir des attitudes contraires aux normes sociales. “Les séquences observées traduisent une volonté manifeste de provoquer, de banaliser la débauche et de propager des images dégradantes qui n’ont pas leur place dans l’espace public”, indique une source proche du dossier.

La police a rappelé, par la même occasion, que les réseaux sociaux ne sont pas des zones de non-droit et que toute personne qui y diffuse des contenus portant atteinte à l’ordre public ou aux valeurs morales peut être poursuivie en justice. La vigilance des autorités s’est intensifiée ces dernières années face à la multiplication des dérives en ligne, notamment dans le but de préserver la cohésion sociale et de protéger les mineurs des influences néfastes.

La police met fin aux provocations de “Fifi La Star”

Après avoir mené toutes les procédures légales requises, les services de police ont établi un dossier judiciaire complet à l’encontre de l’influenceur et de ses complices. Les mis en cause ont été présentés aux autorités judiciaires compétentes, conformément aux dispositions de la loi.

L’affaire relance le débat sur la responsabilité des créateurs de contenu en ligne, la régulation des plateformes numériques et les limites de la liberté d’expression sur Internet. Elle met également en lumière le rôle croissant des réseaux sociaux dans la formation des comportements, en particulier chez les jeunes, et les risques liés à la diffusion incontrôlée de contenus inappropriés.