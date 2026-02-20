Alger : Un incendie monstre ravage une usine à Birkhadem (VIDEO)

Grosse frayeur ce vendredi au cœur de la capitale. Un incendie d’une violence inouïe s’est déclaré dans un atelier de fabrication et de stockage de chaussures à Birkhadem. Si les images impressionnantes du brasier ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, l’intervention massive et ultra-rapide des secours a permis d’éviter un véritable drame humain en pleine zone urbaine.

L’alerte a été donnée par les riverains aux alentours de 10h00. Compte tenu de la nature hautement inflammable des matériaux entreposés — colles, cuirs et polymères — les flammes se sont propagées avec une rapidité fulgurante, menaçant les habitations adjacentes.

La Protection Civile a immédiatement mobilisé une logistique lourde : cinq camions d’extinction, un véhicule de secours et une grande échelle mécanique ont été dépêchés sur les lieux.

Pendant près de trois heures, les sapeurs-pompiers ont lutté contre un panache de fumée noire visible à plusieurs kilomètres. Ce n’est qu’aux environs de 13h00 que le commandement de la Protection Civile a pu annoncer la maîtrise du sinistre.

Si les dégâts matériels sont considérables, aucune victime n’est fort heureusement à déplorer. Les opérations de « dénoyage » se sont poursuivies durant l’après-midi pour prévenir tout risque de reprise.

Adrar : Le premier Ftour du Ramadan vire au drame familial

Plus au Sud, l’ambiance est au recueillement et à la tristesse. Le premier jour du Ramadan 2026 s’est ouvert sur une note tragique dans la wilaya d’Adrar. Alors que les familles célébraient la rupture du jeûne, un incendie domestique a éclaté dans la cuisine d’une demeure située au chef-lieu de la commune.

Intervenus à 19h04, les secours n’ont pu que constater l’ampleur du drame. Le bilan fait état d’un mort et d’un blessé souffrant de brûlures sérieuses. La victime a été transférée vers la morgue de l’hôpital local, tandis que le blessé a reçu les premiers soins d’urgence avant son hospitalisation.

Une enquête est en cours pour déterminer l’origine exacte de ce départ de feu, qui rappelle une fois de plus la nécessité d’une vigilance accrue lors des préparations culinaires durant ce mois sacré.