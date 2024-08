Alger : un incendie déclaré à l’université de Bab Ezzouar, la DGPC fait le point

Un incendie a éclaté ce dimanche soir sur le campus de l’université Houari Boumediene de Bab Ezzouar, l’un des principaux de la wilaya d’Alger. L’incident, survenu aux alentours de 16 heures, a rapidement pris de l’ampleur, attisant la crainte parmi les étudiants et le personnel résident dans cette zone.

Incendie à l’université de Bab Ezzouar : les autorités en alerte à Alger

Selon un communiqué officiel des services de la protection civile, l’incendie, dont l’origine reste encore indéterminée, s’est propagé dans les broussailles aux alentours de la résidence universitaire Baya Houssin, située à Dar El Beida, dans la wilaya d’Alger. L’extension rapide des flammes a nécessité une mobilisation d’urgence des équipes de secours.

Les opérations d’extinction, toujours en cours au moment de la rédaction de cet article, se sont révélées particulièrement délicates en raison des vents forts et de la nature dense de la végétation environnante. Afin de maîtriser cet incendie, les services de la protection civile ont déployé un important dispositif : 15 agents de différents grades sont actuellement sur le terrain, appuyés par 5 camions de pompiers et un véhicule de communication.

Des causes encore indeterminées

Une évacuation d’urgence a dû être mise en place pour les étudiants des bâtiments les plus proches des flammes et un périmètre de sécurité a été établi autour de la zone sinistrée pour prévenir tout risque supplémentaire. Aucun blessé n’a été signalé jusqu’à présent, mais l’inquiétude demeure quant aux éventuels dégâts matériels et la reprise des cours pourrait être affectée.

La situation est suivie de près par les autorités compétentes et une enquête sera ouverte dès que l’incendie sera maîtrisé pour déterminer les causes exactes de ce sinistre.