Alger : un important tronçon de l’autoroute est-ouest fermé à la circulation temporairement

La gendarmerie nationale a annoncé, ce mardi soir 24 décembre, la fermeture temporaire d’un tronçon de l’autoroute Est-Ouest. Cette mesure concerne la descente de Ain Smara, à Constantine, en direction d’Alger.

Selon les informations fournies par la gendarmerie, cette fermeture fait suite à l’immobilisation d’un camion-citerne transportant des produits inflammables, notamment du diesel et de l’essence. Le véhicule, impliqué dans un incident, n’a pas pu être déplacé immédiatement, nécessitant ainsi l’intervention des services compétents pour assurer son extraction et son évacuation en toute sécurité.

Fermeture temporaire de l’autoroute Est-Ouest : intervention de la gendarmerie

Les autorités ont précisé que cette fermeture est une mesure préventive visant à éviter tout risque supplémentaire et à protéger les usagers de la route. « La priorité est de garantir la sécurité de tous les automobilistes. L’évacuation de ce camion-citerne est délicate et nécessite un encadrement rigoureux », a déclaré un représentant de la gendarmerie.

Les unités de la gendarmerie se sont déployées rapidement sur place afin de réguler la circulation et d’assurer la fluidité du trafic sur les itinéraires secondaires. Des agents sont actuellement mobilisés pour informer les conducteurs et les orienter vers des détours appropriés. « Nos équipes travaillent sans relâche pour que la circulation soit rétablie dans les plus brefs délais », a ajouté un officier présent sur les lieux.

L’incident n’a fait aucun blessé, selon les premières constatations. Toutefois, la présence de carburant sur la chaussée représente un danger potentiel d’incendie ou de dérapage, justifiant ainsi la précaution prise par les autorités.

La gendarmerie appelle les automobilistes à faire preuve de patience et de vigilance. Des communiqués seront diffusés régulièrement pour tenir informés les conducteurs de l’évolution de la situation. La réouverture de ce tronçon de l’autoroute Est-Ouest est prévue dès que toutes les conditions de sécurité seront remplies.

Cet incident rappelle l’importance de la prudence sur les routes, notamment en période hivernale où les conditions météorologiques peuvent aggraver les risques d’accident. La gendarmerie réitère son engagement à assurer la sécurité des usagers et à intervenir rapidement en cas de situation critique.