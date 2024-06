Alger : un important axe routier fermé à la circulation pendant au moins 6 mois

Ce dimance, les services de la Wilaya d’Alger ont annoncé la fermeture temporaire d’un des plus importants axes routiers de la capitale. Cette fermeture débutera ainsi la nuit du lundi 24 juin 2024 et durera six mois. Deux tunnels souterrains seront par ailleurs fermés pour permettre des travaux importants.

Fermeture temporaire des routes à Bir Mourad Raïs pour travaux

la Route Nationale 01 et de la Route Sud à l’endroit appelé “La Côte” à Bir Mourad Raïs seront fermées à la circulation pour les prochains 6 mois. La nouvelle, partagée par le biais d’un communiqué émis par la wilaya d’Alger sur sa page, est tombée ce dimanche 23 juin.

La circulation sera déviée dans les deux sens par étapes, en utilisant les axes voisins de la gare routière multimodale de Bir Mourad Raïs. Les autorités ont publié un plan détaillant les déviations. Les usagers venant de Blida vers Alger (en direction de Dar El Beïda, Ben Aknoun et Bir Mourad Raïs) devront ainsi emprunter la route de contournement à l’entrée de la gare routière multimodale “La Côte”. De là, ils pourront suivre les directions indiquées : Dar El Beïda à droite, et Ben Aknoun et Bir Mourad Raïs à gauche.

Pour ceux voyageant de Dar El Beïda et Bir Mourad Raïs vers Blida, la circulation sera uniquement assurée en surface via le carrefour sous le pont de la Route Sud “La Côte”. Les deux tunnels souterrains seront fermés dans cette direction. Les usagers se dirigeant de Bir Mourad Raïs vers Dar El Beïda devront par ailleurs utiliser la route de contournement de la gare routière multimodale de Bir Mourad Raïs.

Les services de la Wilaya d’Alger n’ont pas omis de s’excuser pour la gêne occasionnée par ces travaux nécessaires et demandent aux usagers de suivre les déviations indiquées et de respecter les panneaux de signalisation. Ils encouragent également les conducteurs à utiliser des itinéraires alternatifs pour minimiser les perturbations.