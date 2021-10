Alger : un hôpital se lance dans la vaccination anti-covid « à domicile »

Depuis l’allègement des mesures préventives contre le coronavirus et suite à la décrue considérable du nombre des cas de contamination du COVID-19, beaucoup négligent les mesures préventives et oublient que le virus est encore présent. Raison pour laquelle les autorités algériennes notamment le secteur de la santé ont tenu à rappeler les mesures et en reconduire certaines afin de garantir la stabilité et la continuité de cette décrue.

En effet, l’Algérie a connu petit à petit un allègement qui s’est répandu vers plusieurs secteurs, le confinement partiel a été entièrement levé de tout le territoire national après plus de deux ans. C’est pour cela que les autorités algériennes appellent à maintenir certaines mesures préventives comme la distanciation, le port du masque et la vaccination.

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a même évoqué le sujet de la troisième dose expliquant que « toute personne désirant recevoir une 3e dose et ayant reçu sa 2e dose après une période dépassant les six mois peut se rapprocher des centres de vaccination ».

Une vaccination à domicile

L’hôpital Salim Zemirli à El-Harrach lance une initiative de vaccination à domicile ayant pour but de vacciner le maximum de citoyens pour atteindre l’objectif d’immunité collective et garantir un retour à la vie normale.

L’administration de l’hôpital Zemirli a lancé à un appel aux associations et aux collectifs de plusieurs communes à l’instar d’El-Harrach, Bir Khadem, Ain Naadja, Les Eucalyptus, Baraki et d’autres communes pour se serrer les coudes et réunir les efforts afin d’assurer une coordination des listes des habitants souhaitant se faire vacciner. Ces derniers pourront également appeler le 023 97 11 07. Le même communiqué a indiqué que les vaccins disponibles sont : Astra Zeneca, Sinovac et Jonhson & Johnson.