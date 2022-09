Alger : un grave accident de la route fait au moins 2 morts à Khraicia

Nos routes deviennent de plus en plus mortelles, et les accidents de la route font partie de la vie quotidienne des citoyens. Les raisons et les causes de ces drames routiers sont nombreux, et les conséquences endeuillent des familles entières.

Ce jeudi 8 septembre 2022, durant l’après-midi un grave accident de la circulation a secoué les réseaux sociaux. En effet, les pages Facebook ne cessent de relayer les photos d’un drame routier, ayant eu lieu à Khraicia. Selon un premier bilan publié par la Direction générale de la protection civile (DGPC), l’accident a fait deux morts et deux blessés. Les deux corps des victimes ont été transportés au service mortuaire de l’hôpital de Douéra.

L’accusent s’est produit dans la commune de Khraicia à Alger, un camion transportant du fer aurait perdu les freins est entré en collision avec un autre camion en percutant aussi plusieurs véhicules.

Un lourd bilan des accidents de voiture du 28 aout au 3 septembre

Selon un bilan rendu public par la Direction générale de la protection civile, ce mardi 6 septembre 2022, 42 personnes ont trouvé la mort et 1.910 autres ont été blessées dans 1.433 accidents de la circulation survenus durant la période du 28 août au 3 septembre à travers plusieurs wilayas du pays.

D’après la même source, le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Naâma où 10 personnes ont perdu la vie et 42 autres ont été blessées suite au renversement d’un bus de transport de voyageurs survenu sur la RN 6, dans la commune de Moughrar.