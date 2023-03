Alger : un gang composé de 13 personnes arrêté à Rouiba

Les services de sécurité de la wilaya d’Alger, représentés par les éléments de la police judiciaire de la circonscription administrative de Rouiba, ont réussi à arrêter plusieurs personnes actives dans le cadre d’un gang de quartier.

Selon un communiqué dévoilé par les services responsables, cette opération a été menée sous la supervision permanente et continue du parquet territorialement compétent. Ce qui a permis aux éléments de la police judiciaire d’arrêter 13 personnes soupçonnées dans l’affaire. On notera que les membres de ce réseau sont âgés entre 23 et 52 ans. D’ailleurs, les mis en cause, originaires de la wilaya d’Alger, ont des antécédents judiciaires.

À en croire les révélations de la même source, l’opération d’arrestation a également permis aux services responsables de mettre la main sur 06 armes blanches interdites, un fusil de chasse maritime. Ainsi que 04 téléphones portables.

Relizane : saisi de 1.180 comprimés psychotropes

Les éléments de la gendarmerie nationale de la région de Oued Rhiou, wilaya de Relizane ont saisi 1.180 comprimés psychotropes à bord d’un véhicule. En effet, il est question de capsules de buprénorphine de 300 mg qui ont été bien cachées.

Après avoir fouillé la voiture, les services responsables ont également mis la main sur une grande somme d’argent. Ainsi que deux téléphones portables. De ce fait, le conducteur du véhicule et les autres personnes qui étaient à bord de la voiture ont été déférés devant les autorités judiciaires.

Bouira : démantèlement d’un réseau criminel dangereux

La brigade mobile de la police judiciaire de la circonscription de Lakhdaria, relevant de la sécurité de la wilaya de Bouira, a mis fin à l’activité d’un réseau criminel dangereux actif dans plusieurs wilayas du pays. De ce fait, 20.640 comprimés hallucinogènes, 1 kg et 380 g de cannabis traité ont été saisis. Ainsi que 403 g de cocaïne. Au-delà d’une grande somme d’argent en dinar et en euros.