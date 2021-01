Alger : Un faux procureur de la république arrêté par la BRI

Un homme qui se faisait passer tantôt pour un juge et tantôt pour un procureur de la république du tribunal de Hussein-Dey, a été arrêté par les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI), et présenté devant la justice.

En effet, c’est dans un communiqué de la direction générale de la sureté nationale, que l’on apprend que cette affaire remonte à plusieurs informations qui sont parvenues aux services de la BRI, et qui faisaient état qu’un individu se faisait passer pour un procureur de la république du tribunal de Hussein-Dey.

L’accusé qui serait locataire d’un logement situé à Bordj-El-Kiffan, charmait ses victimes en leur montrant quelques correspondances qu’il entretenait avec des employés du secteur de la justice, et en prétendant que lui-même traitait des affaires sensibles dans ce secteur.

Suite à ces informations, une enquête a été lancée par les éléments de Brigade de Recherche et d’Intervention, qui avait conduit à l’arrestation du suspect, ce dernier avait avoué qu’il se faisait passait en effet pour un procureur de la république, mais également pour un juge, et « qu’il envoyait à certaines femmes plusieurs documents qui appartenaient à son épouse, dans le but de les convaincre qu’il travaillait dans le secteur de la Justice »

Un autre faux juge rode toujours

Suite a une plainte qui a été déposée contre lui, la cour d’Alger avait lancé le 31 décembre dernier, un appel à toute personne qui serait en possession d’informations qui concernent un individu qui se faisait par un juge, un procureur de la république, ou un cadre appartenant aux services de sécurité. Ce dernier a été en outre identifié par les la BRI, ainsi que bon nombre de citoyens qu’il aurait arnaqué grâce à ses couvertures de cadre de l’état.