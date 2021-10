Alger : un éco-projet pour faire sortir Mahelma de l’ombre

Certains habitants d’Alger n’hésitent pas à qualifier leurs quartiers, pourtant flambant neufs, de véritables zones d’ombre. Outre la crise économique qui les frappent de plein fouet, ces citoyens, majoritairement habitants de quartiers AADL, ont aussi du mal à retrouver leur chemin une fois la nuit tombée.

Des quartiers à Mahelma, dans la capitale Alger, sont des zones d’ombre, accusent certains habitants. Une chose à laquelle les responsables ont répondu en lançant un éco-projet d’éclairage public.

En effet, la wilaya d’Alger a alloué plus de quatre milliards de centimes pour faire sortir des quartiers de Mahelma de l’ombre. Il s’agit d’un projet d’éclairage public basé sur le système LED et l’énergie solaire, selon le président de l’APC de Mahelma, Hamidou Merzouk.

LED, énergie solaire : éveil écologique ?

Toujours selon la même source, ce projet touchera Sidi Abdellah, mais aussi d’autres « zones d’ombre ». À titre d’exemple, les quartiers de Medad Boualem et de Hamissi vont être dotés d’un éclairage publique LED qui coutera plus de 300 millions de centimes. Plus de 200 lampadaires à Mahelma-centre vont également basculer vers la LED, avec un cout qui avoisine les 700 millions de centimes.

L’énergie solaire est également au cœur de ce projet qui ménage l’environnement. En effet, plus d’un milliard et 200 millions de centimes sont alloués à un éclairage public à l’énergie solaire à Mahelma-centre. Meme le stade de Hamissi va pouvoir bénéficier de cet éco-projet. Son éclairage va également se reposer sur des techniques modernes basées sur l’énergie solaire.

Il est à noter que le système LED permet de limiter la consommation d’électricité, mais aussi de donner plus de lumière. En outre, il s’agit d’un système considéré comme une alternative écologique aux vieilles ampoules à incandescence.