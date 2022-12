Alger : un centre de massage se transforme en lieu de trafic de drogue

Les services de gendarmerie de la wilaya d’Alger ont mené une opération qui a abouti au démantèlement d’un réseau criminel. Celui-ci est spécialisé dans le trafic de drogue. En effet, les membres de gang exercent leur activité criminelle au sein d’un centre de massage et soins corporels. Au niveau de la commune de Chéraga à Alger. La même opération a permis de saisir de grandes quantités de drogue et de comprimés psychotropes appartenant au réseau criminel.

Via un communiqué dévoilé par les services responsables, la brigade régionale de la gendarmerie nationale a fait savoir que le groupe est composé de 6 personnes. D’ailleurs, quatre femmes ont pris part à cette affaire. En effet, cette intervention a eu lieu, ce mercredi, suite à des informations reçues. Ces informations stipulent qu’un gang dirigé par une femme et son partenaire travaille dans le trafic de drogue. Cela sous couvert d’un centre de massage, soins corporels et de beauté.

En coopération avec les unités de détachement spécial d’intervention de la gendarmerie nationale de la Commune de Mahelma, la brigade régionale est parvenue à saisir près de 4.800 comprimés hallucinogènes. Ainsi que deux morceaux de cannabis. Outre une somme d’argent estimée à 10 millions centimes qui a été bien cachée dans l’une des pièces du centre.

Démantèlement d’un réseau criminel : voici les accusations portées contre les membres de gang

D’après les révélations dudit communiqué, à l’issue de la perquisition du lieu, 7 téléphones portables et une voiture ont été saisis sur les lieux. Par ailleurs, après l’accomplissement de l’opération des investigations, 4 personnes ont été arrêtées, dont 3 femmes.

On notera que les personnes impliquées ont été déférées devant les autorités compétentes pour plusieurs accusations. Notamment, formation d’une association de malfaiteurs, possession, stockage illégal, achat dans l’intention de vendre des stupéfiants et de substances psychotropes, indique la même source.