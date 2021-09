Alger : un avion d’Air Algérie fait une sortie de piste

C’est une grosse frayeur qu’ont connu les passagers d’un vol d’Air Algérie ; lors d’un atterrissage qui a légèrement mal tourné à l’aéroport Houari Boumediene d’Alger

Ce jeudi 30 septembre, l’avion du vol AH6133 qui assure la liaison Béchar- Alger a fait une sortie de piste cette après-midi lors de son atterrissage sur le tarmac de l’aérodrome de la capitale. En effet, il s’agit d’un ATR de la compagnie nationale aérienne Air Algérie.

Dans un communiqué rendu public Air Algérie a apporté des explications sur cet incident. Selon la compagnie nationale, la raison de cette sortie de piste est un problème technique.

« Le vol AH type ATR a connu un incident technique lors de son arrivée à l’aéroport Houari Boumediene en provenance de Béchar. À l’issue de son atterrissage, il s’est immobilisé avec le train avant partiellement en dehors de la piste », lit-on dans le communiqué d’Air Algérie ; précisant qu’aucun blessé ni de dégâts matériels n’ont été enregistrés.

Air Algérie absente du Top 10 des meilleures compagnies aériennes africaines

Cette année ; la compagnie nationale Air Algérie n’a malheureusement pas figuré dans le top dix des meilleurs compagnies aériennes en Afrique. Le classement a été établi par l’organisme Skytrax qui est present dans le domaine depuis 1999.

À noter qu’Air Algérie n’est pas la seule compagnie aérienne absente du maghreb. La compagnie tunisienne TunisAir est également Out. En haut du classement, on retrouve Ethiopian Airlines (1ère), South African Airlines (2ᵉ), Kenya Airlines (3ᵉ) et le Royal Air Maroc, quatrième.