Alger : un accord trouvé pour exploiter le potentiel énergétique d’une ancienne décharge publique

Ce mercredi, au siège de la wilaya d’Alger, le wali Mohamed Abdenour Rabhi, a présidé la cérémonie de signature d’une convention visant à soutenir techniquement l’exploitation du potentiel énergétique de l’ancienne décharge de Oued Smar.

La convention a été signée entre l’Agence Allemande pour la Coopération Internationale pour le Développement, Giz, et la Fondation pour la Gestion des Centres Techniques de Remblayage des Ordures Ménagères, Gecetal, dans la wilaya d’Alger.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une coopération entre le gouvernement allemand et le Ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Urbanisme.

| À LIRE AUSSI : Sonelgaz : 77 offres acceptées pour la réalisation du projet solaire de 2 000 MW

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’Ambassadrice de la République Fédérale d’Allemagne en Algérie, des représentants de l’Agence Allemande pour la Coopération Internationale et le Développement en Algérie.

Le wali délégué de la circonscription administrative d’Oued El Harrach, du Président du Conseil Municipal Assemblée Populaire d’El Harrach, des administrateurs concernés de l’état d’Alger et des cadres de la wilaya étaient aussi présents.

Le Wali s’est félicité du lancement du premier projet de valorisation énergétique du biogaz des décharges de déchets en Algérie. Il a souligné que cela s’inscrit dans le cadre de la transition énergétique, qui est un axe stratégique du gouvernement algérien pour soutenir les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique.

| À LIRE AUSSI : L’Algérie reçoit un soutien financier estimé à 3 milliards de dollars

En effet, l’Algérie s’est engagée à limiter les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. La GIZ est une organisation allemande de coopération internationale basée en Allemagne.

Elle est active en Algérie et dans de nombreux autres pays, et œuvre pour promouvoir le développement durable, la gouvernance démocratique, la protection de l’environnement, l’éducation et la formation professionnelle, ainsi que le renforcement des capacités dans divers secteurs.