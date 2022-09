Alger : un accident de la route fait plusieurs blessés

Les accidents de la route se font de plus en plus nombreux en Algérie, et dans beaucoup de cas les autorités compétentes déclarent des blessés mais aussi des morts. Malgré des campagnes de sensibilisation récurrentes et de la prévention, le facteur humain reste la principale cause des accidents routiers dans 95% de cas.

Ce matin, vendredi 30 septembre 2022, un accident dans la wilaya d’Alger a été signalé. C’est précisément sur l’autoroute de Mohamadia que les faits ont eu lieux. La protection civile a donné plus de détails par le biais d’un communiqué.

Il a été précisé que l’accident a eu lieux à 5 :00 du matin, lorsque deux voitures se sont rentrées dedans. La protection civile ainsi que l’Unité Nationale de Formation et d’Intervention, sont donc intervenus ce matin afin de secourir les blessés.

L’accident a donc fait au total 6 victimes dont une décédée. Le défunt est un homme âgé de 33 ans, et les 5 autres blessés, hommes et femmes confondus ont été transférés à l’hôpital pour bénéficier de la prise en charge nécessaires après avoir eu droit aux premiers soins sur place.

Bilan des accidents de la route : légère baisse cette semaine

Chaque semaine, les services de la Sûreté nationale communiquent le bilan relatif aux accidents de la route. Cette semaine, le nombre d’accidents a baissé de 15 accidents, 43 blessés alors que le nombre de mort est le même. Malgré cette baisse significative, il faut souligner que le nombre d’accidents et de victimes reste néanmoins assez conséquent.

En effet, selon ce même bilan, 310 accidents de la circulation se sont passés du 20 au 26 septembre. Ils ont causé onze morts et 356 blessés sur l’ensemble du territoire algérien.