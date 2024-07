Alger – Touggourt : La SNTF communique ses horaires de nuit pour les trains

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) continue d’améliorer ses services pour les voyageurs en Algérie. Selon un communiqué de la société, la société a instauré de nouveaux horaires de train pour les trajets entre Alger et Touggourt.

Concernant les départs d’Alger vers Touggourt, les trains partent de la gare d’Agha (Alger) à 13h18 les samedis, lundis et mercredis.

Quant aux départs de Touggourt vers Alger, les trains partent de Touggourt à destination de la gare d’Agha à 17h30 les dimanches, mardis et jeudis.

Le trajet inclut alors des arrêts dans plusieurs gares importantes telles que Boumerdès, Thénia, Bouira, Beni Mansour, Bordj Bou Arréridj, M’Sila, Barika, Aïn Touta, El Kantara, Loutaya, Biskra, El M’Ghair et Djemaa.

SNTF : Trajets de Nuit entre Alger et Annaba

En parallèle, le service de nuit entre Alger et Annaba a également été mis à jour pour offrir une meilleure flexibilité aux voyageurs.

Pour les départs d’Alger vers Annaba, le départ de la gare d’Agha vers Annaba est fixé à 19h43 tous les jours. Concernant les départs d’Annaba vers Alger, le retour de Annaba vers Alger a lieu à 19h20 tous les jours. Les trains effectuent des arrêts à Harrach, Bouira, Beni Mansour, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Constantine, El Harrouch et Azzaba.

Ainsi, ces nouveaux horaires visent à offrir plus de flexibilité et à répondre aux besoins variés des voyageurs tout en garantissant un service fiable et régulier.

Lancement de la Carte Verte : des réductions avantageuses pour les usagers de la banlieue d’Alger

La SNTF a annoncé récemment le lancement de sa nouvelle carte verte, une initiative destinée à promouvoir l’utilisation du train dans la banlieue d’Alger en offrant des réductions significatives sur les billets.

La carte verte permet de bénéficier de remises de 30 % sur les cartes hebdomadaires, et de 40 % sur les cartes mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles.

Valable sur les automotrices du réseau de la banlieue algéroise, cette carte permet une liberté totale de déplacement sur les lignes concernées.

Les détenteurs de la carte verte peuvent donc monter directement à bord des trains sans passer par les guichets pour acheter un billet.

Comment obtenir la Carte Verte de la SNTF ?

Pour obtenir la carte verte, il suffit donc de se rendre dans une gare SNTF muni d’une photo d’identité et d’une copie de la carte nationale d’identité.

Avec cette nouvelle initiative, la SNTF cherche alors à promouvoir l’utilisation du train dans la banlieue d’Alger, en particulier pendant l’été. C’est une solution économique, écologique et pratique pour les déplacements quotidiens des habitants.

Ainsi, la carte verte s’inscrit dans l’objectif de la SNTF de fournir un service de transport de qualité. Il est important de préciser que la carte verte est personnelle et offre une réduction tarifaire exclusivement à son titulaire.