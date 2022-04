Alger – Tipasa : le ministre annonce une nouvelle ligne maritime

La saison estivale arrive a grand pas, et les traversées en mer sont un parfait moyen d’allier fonctionnalité et loisir, permettant ainsi aux voyageurs de profiter de la méditerranée.

Le littoral algérien s’étend sur 1 622 kilomètres et les villes côtières sont nombreuses mais il y a un manque considérable de gares maritime les reliant et ce malgré la demande très présente

Dans dans l’optique de développer cet aspect et donc d’exploiter ce littoral que le ministre des transports Abdallah Moundji a révélé ce jeudi 14 avril 2022 à l’Assemblée populaire nationale ( APN ) à Alger, l’ouverture de la ligne de transport maritime entre Alger – Tipasa dès l’été prochain ce qui devrait ravir les citoyens algériens sachant que la wilaya de Tipasa est très prisée pendant la saison estivale compte tenu de son cadre touristique.

Dans la continuité de la réponse qu’il donnait à Ahmed Rabhi (FLN), le ministre a évoqué l’existence de plusieurs projets en cours d’étude dans le même sens, dont une gare maritime de Ghazaouet.

En effet plusieurs initiatives ont déjà été entreprises et certaines mesures prises comme l’attribution de licences d’exploitation des activités de transport maritime urbain et de plaisance.

Voulant souligner les avancées faites, Moundji a même apporté quelques précisions en affirmant avoir déjà délivré cinq ( 5 ) droits de concession et dix ( 10 ) accords de principe pour l’exploitation des services de transport maritime des voyageurs et des marchandises.

Le ministre a aussi cité quelques exemples concrets comme la gare maritime de la wilaya d’Annaba achevée a hauteur de 90 % et finalisée qui sera finalisée au courant de l’année 2022.

Le transport aérien, lui aussi au coeur des préoccupations

Interpelé par le député du Front Al Moustaqbal Abderrahmane Salhi sur l’extension de l’aéroport de Ouargla, le ministre a du apporter quelques explications quant a la situation.

En effet, les travaux avaient commencé en 2018 mais ont été suspendu quelques temps après et pour cause des problèmes d’ordre technique d’après Abdallah Moundji puis repris en décembre 2021.

En effet, ce projet permettrait d’accroître considérablement la capacité de cet aérogare en permettant de passer de 170 000 voyageurs par an à 270 000. Ce même aéroport desservira d’ailleurs dès mercredi prochain des vols vers la Omra, destination de prédilection pour les musulmans durant ce mois sacré.

Neaumoins, malgré ces nombreuses initiatives et des avancées prometteuses le ministre des transports algérien a tenu a rappeler qu’un retour a la normale des programmes de vols algériens n’est envisageable qu’en cas d’amélioration significative de la situation sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19.