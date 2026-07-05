Alger : Tebboune donne le feu vert à deux projets majeurs à Rahmania et Ouled Fayet

Le 64e anniversaire de l’indépendance algérienne n’a pas été célébré qu’en paroles. Ce dimanche 5 juillet, le président Abdelmadjid Tebboune a choisi l’ouest de la capitale pour matérialiser deux engagements concrets :

la pose de la première pierre d’un institut national de thérapie cellulaire et génique à Rahmania, suivie du lancement d’une salle de grands spectacles de 10 000 places à Ouled Fayet.

Deux chantiers aux ambitions radicalement différentes, mais portés par une même logique : ancrer la souveraineté nationale dans le béton.

Rahmania accueille le futur pôle algérien de médecine régénérative

Érigé en symbole de la médecine de demain, le futur Institut algérien de thérapie cellulaire et génique prendra racine à Rahmania, dans la banlieue ouest d’Alger. Le président Tebboune en a officiellement lancé la construction en début d’après-midi, lors d’une cérémonie à forte charge symbolique.

Ce n’est pas un hôpital classique qui sortira de terre. La structure est conçue comme un complexe intégré, réunissant sur un même périmètre des unités de soins spécialisés, des laboratoires dédiés à la recherche fondamentale et des espaces de formation universitaire.

L’objectif affiché par les autorités est de positionner l’Algérie comme une référence régionale dans les biotechnologies et la médecine régénérative, deux secteurs en pleine révolution à l’échelle mondiale.

La localisation du projet n’est pas anodine. Rahmania, commune en plein développement urbain, accueille déjà plusieurs infrastructures structurantes.

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Implanter un tel pôle scientifique dans ce secteur en expansion traduit une volonté de créer un véritable écosystème de recherche et d’innovation aux portes de la capitale.

Une salle de 10 000 places pour transformer la vie culturelle d’Alger

Dans la continuité de ce déplacement, le chef de l’État s’est rendu à Ouled Fayet pour donner le coup d’envoi d’un projet d’une toute autre nature. La future salle de grands spectacles, dont la capacité atteindra les 10 000 places, est appelée à devenir la principale infrastructure culturelle et artistique de la région algéroise.

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Ouled Fayet, commune limitrophe de Rahmania, bénéficie d’une accessibilité croissante grâce aux axes routiers qui desservent l’ouest de la capitale.

Implanter une telle infrastructure dans ce couloir urbain en développement répond à une logique d’aménagement du territoire cohérente, en décentralisant les grands équipements culturels hors du centre historique d’Alger.

Ces deux inaugurations s’inscrivent dans une tradition désormais bien établie : utiliser les dates anniversaires de l’indépendance comme catalyseurs visibles de l’effort de développement national.

Le 5 Juillet 2025 avait déjà été marqué par plusieurs lancements de chantiers à travers le pays. Cette année, la symbolique est renforcée par le choix de secteurs aussi stratégiques que la santé de pointe et la culture.