Alger : suspension de l’eau potable dans 9 communes

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé ce samedi 7 août 2021 une suspension de l’alimentation en eau potable qui impactera plusieurs communes de ma wilaya d’Alger pour une période de 24 heures.

Selon un communiqué de l’Agence, la suspension de l’eau potable aura lieu au niveau de 9 communes de la capitale, et ce, de 03 h 00 du matin du samedi 7 août jusqu’à 5 h 00 du matin du lendemain, soit le dimanche 8 août 2021.

Cette suspension intervient dans le cadre de travaux de réparation au niveau d’une conduite principale de distribution de l’eau. Il s’agit, selon la même source, de travaux de réparation qui seront effectués au niveau du chemin de wilaya N° 116 près le parc d’attraction à Hydra.

Les communes concernées

Dans son communiqué, Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a souligné que la suspension de l’eau potable interviendra dans 9 communes de la capitale, dont la commune de bouzareah et la commune de Ben Aknoun, au niveau de la route nationale N° 11, touchant les deux quartiers ; les Asphodèles et Mustapha Khalef.

Il s’agit également des communes de Béni Messous et Oued Korich (Beau-Fraisier), Bouloughine (rue Zeghara), Rais Hamidou (Sidi El Kbir), El Biar (cité El Mandhor, cité Louie Rogers, cité gai soleil). La distribution en eau potable sera également suspendue partiellement au niveau des communes de Delly Brahim et Chéraga.

Par ailleurs, le communiqué de la société des eaux souligne que l’approvisionnement en eau potable reprendra progressivement dans la nuit du dimanche 08 août au lundi 09 août 2021.