Alger sous l’œil de National Geographic : pourquoi la capitale séduit pour un week-end

Dans un nouveau reportage, National Geographic Traveller met en lumière Alger, une capitale où le temps s’entremêle. Entre ses vieux palais, ses monuments modernes et ses cafés animés, la capitale algérienne est la destination idéale pour une escapade de quelques jours.

Pour le prestigieux magazine, Alger est une ville qui a une histoire incroyable. Tour à tour romaine, ottomane puis française, elle a gardé des traces de toutes ces époques. Aujourd’hui, c’est une ville fière et accueillante où l’on se sent vite ailleurs.

Comment passer un week-end parfait dans la capitale algérienne ? National Geographic dévoile comment profiter d’une escapade de quelques jours à Alger.

Comment passer un week-end parfait dans la capitale algérienne ?

National Geographic recommande de commencer le voyage dans la Casbah, le quartier historique classé à l’UNESCO. Selon le magazine, ce « cœur vibrant » mélange les ateliers d’artisans et les souvenirs de la résistance, comme le musée Ali la Pointe. Non loin de là, le Jardin d’Hamma offre une pause paisible avec ses arbres géants, qui ont servi de décor au premier film Tarzan.

L’aventure continue sur la côte, à l’ouest de la ville, où l’on découvre des trésors romains. À Cherchell et à Tipaza, les ruines de temples et d’amphithéâtres font face à la mer turquoise. Le parcours passe aussi par le Mausolée Royal de Maurétanie, un monument impressionnant qui serait le tombeau de la fille de Cléopâtre.

Enfin, le reportage met en avant la culture des cafés algérois, une véritable institution. Que ce soit au mythique Milk Bar ou dans les pâtisseries de la Casbah pour goûter un kalb el louz à la fleur d’oranger, chaque lieu raconte une partie de l’histoire de la ville. C’est ici que l’on ressent le mieux la douceur de vivre de la capitale.

Le regard de National Geographic : pourquoi Alger ?

Pour les explorateurs modernes, Alger représente l’équilibre parfait entre le city-break culturel et l’aventure historique. Dominée par les feuilles de palmier en béton du Mémorial des Martyrs, la ville ne se contente pas de montrer son passé : elle l’illumine chaque soir en vert, rouge et blanc, affirmant son identité au cœur de la Méditerranée.

Par ailleurs, pour s’y rendre, National Geographic précise que British Airways et Air Algérie assurent des vols directs depuis Londres. Une fois sur place, le centre-ville est à 30 minutes en taxi. La ville se visite très bien à pied, surtout autour de la Casbah, ou en utilisant le métro, qui est moderne, propre et pas cher.

