Alger sous le choc : une explosion de gaz endeuille la capitale, le bilan humain est très lourd

ALGER, le 16 août 2024 – Un drame s’est produit hier soir vers 20h12 à Djasr Kasentina, dans la banlieue sud d’Alger. Un incendie d’une rare violence, déclenché par une explosion de gaz butane, a ravagé un immeuble de type R+1.

Le bilan de cette tragédie est lourd : un garçon de sept ans, une fillette de quatre ans et une femme ont succombé à leurs blessures, tandis qu’onze autres personnes ont été grièvement blessées.

Les flammes se sont propagées rapidement à travers l’immeuble, piégeant de nombreux habitants à l’intérieur. Les secours, alertés en urgence, ont déployé d’importants moyens pour venir en aide aux victimes. Huit camions d’intervention, cinq ambulances et un véhicule de commandement ont été mobilisés sur les lieux.

Une équipe spécialisée dans la recherche et le sauvetage en milieu difficile a également été déployée pour tenter de retrouver d’éventuels survivants et extirper les personnes ensevelies sous les décombres.

Un drame frappe la capitale algérienne : un violent incendie causé par une explosion de gaz fait trois morts et onze blessés

Les blessés, présentant de multiples traumatismes, ont été transportés d’urgence vers les établissements hospitaliers les plus proches afin de bénéficier des soins nécessaires. Parmi eux, huit ont subi des brûlures de différents degrés, deux souffrent de graves difficultés respiratoires et un autre est en état de choc profond.

L’ampleur de cette catastrophe a suscité une vive émotion et a mobilisé les autorités locales et nationales. Le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef, le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabhi et le directeur de cabinet du ministère de l’Intérieur se sont rendus sur les lieux pour suivre l’évolution de la situation, coordonner les opérations de secours et apporter leur soutien aux familles endeuillées. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incendie.

Le drame survenu à Djasr Kasentina est un terrible rappel des dangers des bouteilles de gaz butane. En effet, bien qu’elles soient utilisées quotidiennement dans de nombreux foyers, ces bouteilles représentent un risque non négligeable lorsqu’elles ne sont pas manipulées avec précaution.

Leur contenu, un gaz hautement inflammable, peut provoquer des incendies et des explosions en cas de fuite, de choc ou d’exposition à une source de chaleur. Les autorités rappellent l’importance de stocker ces bouteilles dans des endroits frais, secs et bien ventilés, loin de toute flamme ou source d’étincelles.