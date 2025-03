Alger sous le choc : Un professeur d’université sauvagement assassiné par son voisin

La commune de Baraki, dans la capitale algérienne, a été le théâtre d’un crime odieux qui a coûté la vie à un professeur d’université.

Selon les premières informations, la victime a été poignardée à mort devant son domicile par un de ses voisins. Les raisons de cette agression demeurent pour l’heure inconnues.

La victime, du nom de Arezki Miloud, enseignait à la faculté des sciences économiques et de gestion de l’université de Dely Ibrahim.

Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances de ce crime.

Cette affaire a suscité une vive émotion, notamment sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont réclamé une enquête approfondie.

Annaba : Un meurtre atroce à l’heure de l’iftar secoue la ville

Quelques jours plus tôt, c’est la ville de Annaba qui a été le théâtre d’un crime tout aussi violent. Le 9 mars dernier, quelques minutes avant l’appel à la rupture du jeûne, une violente altercation a éclaté entre plusieurs individus dans un lieu-dit appelé « Bangalo », dans la commune d’El Bouni.

Ce qui a commencé comme un simple différend a rapidement dégénéré en une bagarre à mains nues, puis à l’utilisation d’armes blanches. Un jeune homme de 33 ans a été poignardé à plusieurs reprises à la poitrine et à l’abdomen, succombant à ses blessures.

La police de la circonscription d’El Bouni a rapidement interpellé cinq suspects, âgés de 35 à 47 ans, tous connus des services de police. Des armes blanches et un véhicule utilisé pour leur fuite ont été saisis.

Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar, et sont poursuivis pour assassinat avec préméditation, recel et non-dénonciation de crime, ainsi que pour coups et blessures volontaires réciproques.

Ce crime, survenu à un moment où les familles se préparaient à rompre le jeûne, a profondément choqué la population locale. Il met en lumière la violence soudaine qui peut éclater et les conséquences tragiques qu’elle entraîne.

