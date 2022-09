Alger secouée par une agression : la victime âgée de 11 ans

Une jeune élève âgée de 11 ans s’est faite agressée pour vol par un universitaire à El Mohammadia , wilaya d’Alger. Le coupable en question est un étudiant âgé de 20 ans , qui poursuit la jeune fille et sa mère afin d’effectuer son opération de vol , il arriva donc à violemment détenir le sac de la petite et s’enfuit avec en courant. Pendant ce temps , la victime a essayé et d’une façon pertinente d’empêcher cet incident et de détourner l’attention du fraudeur , mais elle se retrouve finalement sans ses affaires et avec une grande somme d’argent volée .

Pendant ce temps, et en se défendant , la fille a sévèrement été battue devant sa mère et les personnes du quartier , la victime cherchait désespérément de l’aide auprès des passants qui l’entouraient sur le lieu du vol afin de l’aider à se protéger contre l’accusé qui lui ne s’est pas privé de la frapper violemment avec des coups de poings , et de fuir après l’avoir laissé tomber sur le sol de l’avenue, laissant ainsi de graves blessures et traces de sang sur le visage de la jeune .

Selon nos sources, l’enfant s’est retrouvé dans un état d’hystérie avancée, et d’incontrôlable pleurs qui durent toute la journée quand elle revu l’accusé au tribunal ce lundi , l’agresseur qui fini par se présenter se défend de manière incompréhensible et illogique, rejetant les faits commis .

À noter que la victime, est une personne mineure âgée de 11 ans qui étudie en deuxième année collège, retrouvée et suivie par le jeune homme le jour des faits dans le restaurant « Mimosa » près du centre commercial « Mohammadia Mall » dans le quartier qui porte le même nom , vers six heures du soir .

Il s’avère que cette dernière est encore traumatisée des faits , chose qui semble logique vu que la gravité des événements qu’elle a subit. Le certificat médical de la victime indique également que les blessures sont avancées et que cette dernière doit être prise en charge pour une durée de 10 jours .

L’accusé déclare qu’il ne s’agissait pas d’un vol mais d’un règlement de compte



Le jeune homme originaire du quartier de « Mandeel » à Douira, a été confronté à la justice suite a l’agression qu’il a éventuellement commis. Il porte malgré tout plainte contre la victime en question sous prétexte qu’il l’a connaissait auparavant , et qu’il devait en cas émergent rembourser une somme d’argent qu’il portait envers la famille comme dette, niant totalement l’agression et les douleurs physiques et mentales qu’il provoqua chez la petite .

Par ailleurs, la mère de la victime, a réclamé une indemnisation financière de 40 millions de centimes. Elle déclare que sa fille a souffert d’endommagements physiques et morales, ainsi qu’un traumatisme psychologique qui l’affectera négativement tout au long de sa vie d’adolescente et d’adulte , elle rajoute que sa fille est toujours sous le choc et ne s’en remets pas suite aux abus violents dont elle a publiquement été victime .

Au vu de ce qui a été dit, le procureur de la République a requis l’imposition d’une peine de 4 ans de prison et d’une amende de 20 000 dinars.