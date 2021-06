Alger : SEAAL annonce une coupure d’eau dans neuf communes

La Société des eaux et d’assainissement de la wilaya d’Alger (SEAAL) a annoncé, aujourd’hui, des coupures dans l’opération de l’alimentation en eau potable (AEP) dans plusieurs communes d’Alger, et ce, suite à des travaux obligatoires de réparation d’une canalisation principale de Transfert d’eau.

La Société Des Eaux Et de l’Assainissement SEAAL a annoncé qu’elle procédera aujourd’hui, Dimanche 20 Juin 2021, à partir de 8h00, pour une durée de 24 heures, à des travaux obligatoires de réparation d’une canalisation principale de Transfert d’eau.

L’entreprise a affirmé que ces travaux sont nécessaires considérant le volume important de déperdition de la ressource.

Localisés dans la commune de Hydra, ces travaux de réparation engendreront une suspension de l’alimentation en eau potable qui impactera les communes suivantes :

– Bouzareah : en totalité

– Béni Messous : en totalité

– Cheraga : en totalité Hors Bouchaoui centre

– Dely Brahim : en totalité hors Zhun Ain Allah

– Ben Aknoun : en totalité hors cité Malki et Rue Doudou Mokhtar, 120 logements de la présidence, Cité DGSN, Chemin maklay

– El Biar : Gué soleil, El Mandor et Rue Louis Rougé

– Oued Koriche : Beaux fraisiers, Frais Vallon et Scotto

– Rais Hamidou : Beau séjour, Sidi El Kebir, Rue Mabrouk Belahcene, Cité Cosider et Cité 22 membres

– Bologhine : Zeghara, Notre Dame d’Afrique, Diar El Kheloua Cité et lotissement, Rue Ali Ourak et Lotissement Jais

Par conséquent , SEAAL précise à ses clients des communes impactées que la remise en service de l’alimentation en eau potable se fera progressivement dès l’achèvement des travaux.