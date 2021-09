Alger : SEAAL annonce des nouvelles coupures

Les prémices de l’automne n’ont pas suffi à éloigner le spectre des coupures d’eau potable sur habitants de la capitale Alger. En effet, et une fois de plus, SEAAL, la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger, a annoncé pour aujourd’hui, le 07 septembre 2021, des nouvelles coupures d’alimentation en eau potable sur plusieurs communes de la capitale Alger.

SEAAL, la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger, a effectivement annoncé que plusieurs communes de la capitale vont connaitre des perturbations d’alimentation en eau potable en cette journée de mardi 07 septembre. Les communes concernées se situent à Alger Ouest, comme l’indique le communiqué de SEAAL.

Les communes concernées

Toujours selon la même source, les communes de la capitale Alger qui vont encore souffrir de ces coupures d’alimentation en eau potable aujourd’hui sont, Bir Touta, Khraissia, et Shaoula. Ces perturbations sont dues à des travaux d’entretien, précise SEEAL. Ces coupures toucheront ces communes de manière partielle, a tenu à préciser le même communiqué.

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger indique que l’opération de réapprovisionnement en eau potable des communes concernées par cette perturbation va progressivement reprendre à partir de demain mercredi 08 septembre, dés 8 h du matin.

Il est à noter que cette saison estivale a été particulièrement difficile pour les Algérois, mais également pour bon nombre de citoyens sur le reste du territoire national. Le niveau de plusieurs barrages a touché le fond, causant une difficulté croissante à alimenter les citoyens.

En parallèle avec cette crise de l’eau, le contrat liant SEAAL à son partenaire français SUEZ est également arrivé à son terme. Pour la première fois depuis sa création, un Algérien est nommé à la tête de la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger.