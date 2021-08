Alger : SEAAL annonce des coupures dans 2 communes

Les robinets des algérois multiplient les coupures et SEAAL multiplie les communiqués. La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger « SEAAL », a, en effet, et une fois de plus, annoncé pour aujourd’hui, le 23 aout 2021, des nouvelles coupures d’alimentation en eau potable dans deux communs de la capitale Alger.

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger « SEAAL », a fait savoir aujourd’hui, via un communiqué de presse, que deux communes de la wilaya d’Alger vont être privées d’eau potable. D’après le communiqué, la raison derrière cette nouvelle coupure est due à « une panne survenue au niveau du réseau de distribution à 6.30 h du matin ». Selon le même communiqué, « la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger a entrepris des travaux afin de remettre en marche la conduite principale de distribution ».

Deux communes d’Alger

Le communique de la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger a également indiqué que « ces travaux vont se faire au niveau du boulevard Didouche Mourad, à Alger-centre, ce qui va causer l’arrêt de l’alimentation en eau potable dans plusieurs quartiers » de la capitale.

Les quartiers concernés sont ceux de la commune d’Alger-centre, notamment ceux de krim Belkacem, quartier Claude Debussy, Mohamed V, et ceux de la commune de Sidi M’Hamed, en l’occurrence ceux de Gharmoul, Belaadjel, Daghir, Chérif Zehar, et celui de Didouche Mourad.

Concernant la reprise de l’alimentation en eau dans ces quartiers, SEAAL a indiqué qu’elle se fera progressivement, dès la fin des travaux, et ce, à partir de demain mardi, à 6 h du matin. Il est à rappeler que la capitale a souffert pendant cet été d’une pénurie sans précédent concernant l’eau potable, ce qui a mis SEAAL sous les feux des critiques.