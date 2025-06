Alger se refait une beauté : le wali inaugure plusieurs infrastructures pour l’été

À Alger, l’été démarre sous le signe du renouveau ! Ce dimanche, le wali, Mohamed Abdenour Rabehi, a donné le coup d’envoi de la saison estivale 2025, marquant ce lancement par une série d’inaugurations symboliques, de la côte d’Alger-centre aux plages de H’raoua, en passant par les hauteurs boisées de la ville.

Une ouverture d’été qui ne se contente pas d’ouvrir les parasols. Elle déroule aussi la feuille de route d’une vision de modernisation affirmée, portée par les services de la wilaya. De nouvelles structures voient le jour, des espaces publics sont repensés, et la jeunesse occupe une place centrale dans cette ambition estivale.

Alger-centre : la Terrasse Bounetta, un nouveau balcon sur la mer

Au cœur de la capitale, c’est une ouverture aussi symbolique que stratégique qui a retenu l’attention. Il s’agit de la Terrasse Bounetta, nouvellement aménagée, qui a été inaugurée dans la commune d’Alger-centre. Ce promontoire sur le front de mer s’inscrit dans le cadre du « plan bleu », axe central de la stratégie de développement urbain lancée par la wilaya.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger lance son plan estival : 13 lignes de bus pour rejoindre les plages à petit prix !

Conçue comme un lieu de détente et de rencontre, cette terrasse offre une vue dégagée sur la Méditerranée et s’ajoute aux efforts de réhabilitation du patrimoine urbain et touristique de la ville. C’est aussi un geste vers une ville plus accessible, plus vivante et tournée vers son littoral.

À H’raoua, des plages et des jeunes au cœur du dispositif estival

Plus à l’est, à la plage El Kadous de H’raoua, le wali d’Alger a poursuivi sa tournée. Il a inspecté le camp de jeunes El Kadous, récemment réaménagé. Les installations ont été rénovées afin de garantir une meilleure qualité d’accueil et de services pour les vacanciers et les jeunes participants aux colonies d’été.

Sur place, un exposé a été présenté concernant les missions assignées aux établissements publics durant la saison estivale. Il s’agit notamment de :

Renforcer la propreté et la sécurité des plages ;

Améliorer l’accessibilité des sites touristiques ;

Déployer des équipes d’animation et de premiers secours ;

Coordonner les activités de loisirs dans les zones forestières et côtières.

En parallèle, les services de la jeunesse, des sports et des loisirs de la wilaya ont dévoilé le programme d’animation estival. Concerts, activités sportives, excursions et ateliers culturels sont ainsi prévus. Et ce, tout au long de l’été pour animer les différents quartiers de la capitale.

Forêts, incendies et sécurité : l’autre visage de l’été

La saison estivale ne se résume pas aux plaisirs balnéaires. Elle impose aussi des impératifs de sécurité. Notamment en matière de prévention des incendies de forêts. Le wali a ainsi assisté à une présentation détaillée sur l’aménagement des espaces forestiers. Un enjeu devenu récurrent avec les épisodes de canicule et de sécheresse.

🟢 À LIRE AUSSI : Feux déclenchés dans 7 wilayas : la Protection civile sur le qui-vive en ce début d’été

La coordination entre les services de la protection civile, les autorités locales et les brigades forestières a été réaffirmée comme une priorité. En particulier pour les zones sensibles des hauteurs d’Alger.

Une maison de jeunes inaugurée à Aïn Taya, en hommage à un moudjahid

Ensuite, dans la commune côtière d’Aïn Taya, une maison de jeunes d’une capacité de 120 litsa été inaugurée par le wali. Ce centre porte le nom du défunt moudjahid Yousfi Khalil. Rendant ainsi hommage à une figure de la lutte de libération nationale. Tout en ancrant le présent dans la mémoire collective.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie se dote de son premier centre civil pour pilotes de drones

Destiné à accueillir les jeunes dans le cadre des séjours estivaux et des échanges culturels. Cet établissement vient compléter un réseau d’infrastructures qui vise à offrir des espaces sûrs, modernes et stimulants pour la jeunesse algéroise.